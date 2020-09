De l'UCI a planta del Taulí... mig any després: el cas del 'Siscu' de Can Cladelles

Des del 26 de març, en Francesc, més conegut com el 'Siscu' de Can Cladelles, estava ingressat a l'UCI del Taulí per coronavirus.

Fins aquest dijous 24 de setembre, el dia de la Mercè i en què, precisament, ell i la seva dona, Rosa, celebrvaven 38 anys de casats. Han estat 182 llargs dies. Sis mesos. Mig any. El temps que fes falta per superar el pic més dur de la pandèmia i poder pujar a planta entre aplaudiments, on es continua recuperant ara abans de tornar a casa. "Ens han donat un bon regal", assegura ella.

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼En Francesc, més conegut com el Siscu de Can Cladelles, va rebre ahir l’alta de l’UCI del @parctauli, on ha passat 182 llargs dies a causa de les greus seqüeles que li va provocar la #COVID19. Molts ànims en aquesta nova etapa de recuperació a planta!! ❤️ pic.twitter.com/xXkfaUVraC — Parc Taulí Hospital Universitari (@parctauli) September 25, 2020

Actualment al Taulí hi ha 82 pacients ingressats per la Covid-19, 75 a planta i 7 a l'UCI, segons les últimes dades disponibles del divendres 25 de setembre a les 8 h.

