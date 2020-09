El Taulí dobla la capacitat de tests PCR en la segona onada

Sabadell aguanta la respiració en veure com avança el coronavirus, conscient que la tardor pot ser complicada i que més ho serà l’hivern. Aleshores, a la pandèmia, que encara no s’haurà erradicat, se sumaran la grip i el virus sincicial respiratori infantil.

En previsió que la pandèmia es torni a desbocar com va passar a la primavera, el Taulí s’està preparant per pràcticament doblar la capacitat d’analitzar proves PCR. Ara se’n fan més de 700 diàries i es treballa per poder-ne fer fins a 1.500. “Volem estar preparats per qualsevol contingència”, emfatitza el cap del laboratori de microbiologia, Mateu Espasa, conscient que a l’hivern “segur que tindrem un augment de la demanda de mostres [per analitzar]”.

En les darreres setmanes, el Taulí ha incorporat un segon robot d’alta capacitat Grifols Panther per analitzar uns 700 tests PCR cada dia. Espasa explica que la capacitat real de l’hospital oscil·larà entre les 1.000 i les 1.500 mostres diàries. Al màxim s’hi arribaria “si tot funciona a la perfecció”, tant pel que fa als aparells com a la capacitat de personal, ara dividit en tres torns que donen servei 24 hores els set dies a la setmana, i se’n podria arribar a contractar més. Les dades de la Covid-19 a la ciutat es mantenen estables en la darrera setmana, malgrat que ens trobem en una “calma tensa” pel que pugui venir, com descrivia la directora del CatSalut al Vallès Occidental est, Núria Serra, dilluns en una entrevista amb aquest diari.

Risc de rebrot alt (però controlat)

A Sabadell, el risc de rebrot se situava al tancament de l’edició als 163,49 punts i amb una tendència a la baixa, lluny dels 204,81 en què se situa la mitjana catalana. A hores d’ara, al Taulí hi ha 82 pacients ingressats per coronavirus, 75 a planta i 7 a l’UCI. El nombre total d’hospitalitzats és de dos menys respecte a la setmana anterior. Entre els divendres 18 i 25 de setembre, a l’hospital sabadellenc s’han registrat dues defuncions per Covid-19; 14 de moment en tot el mes de setembre.

