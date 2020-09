Les bicis comencen a ser una altra plaga

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Crec que és molt positiu que les autoritats municipals apostin per marginar els cotxes de la nostra ciutat, ja que es comporten com una autèntica plaga de rates. Com més espai els dones, més espai agafen. A més, tenen un gran sindicat que els protegeix: el RACC (Rates Associades Catalanes al quadrat).

És interessant que les autoritats donin cada vegada més espai a les bicicletes, però s’han equivocat en crear carrils en doble sentit, ja que van en contra de la intuïció i el costum dels vianants. Tampoc entenc que aquí no tinguem Bicing. Que és car? Més car és que els sabadellencs tinguem tumors malignes derivats de la contaminació.

Però avui vull cridar l’atenció en la falta de civisme de la major part de ciclistes. Abans hi havia poc ciclistes que corrien poc. Ara no, ara les bicis contravenen les normes. Segons les Ordenances del rodal: “Només es podrà circular en bicicleta per les vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més de 2 metres. Se seguiran les següents regles: a) Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través, camins d’amplada inferior a 2 metres i vies especialitzades per a altres usos. b) En cap cas es podrà circular a una velocitat superior a 20 km/h ni fer curses ciclistes sense les autoritzacions escaients.” Les sancions per infraccions lleus podran consistir en multa de fins a 750 €, l’amonestació i la realització d’accions educatives. Ningú en fa cas. Et trobes ciclistes per qualsevol corriol del parc natural de Sant Llorenç, si els dius alguna cosa, se t’encaren. Aquí l’amplada de la via ha de ser més gran de 3 metres, així que en la pràctica no n’hauries de veure cap.

Me’ls he trobat a desenes al Torrent de Colobrers –quan s’hi podia passar–, tot i que hi ha portes contra les bicis i rètols que ho indiquen clarament. També n’he trobat al Torrent de Gotelles. No deixen ni un corriolet sense trepitjar, en molts casos les roderes van erosionant el camí de tal manera que al final no es pot passar.

Crec que quan un sabadellenc es compra una bici, se li hauria de fer un curset i donar-li un manual d’instruccions. Realment hi ha molta gent que no té ni idea de quines són les limitacions de circulació de les bicis. A més, ara la gent està molt més preparada i corren molt, molt per sobre dels 20 km/h que assenyala l’ordenança, al rodal hi ha moltes famílies amb nens i comença a ser un perill. A més, molts d’ells van amb bicicletes elèctriques.

Crec que la policia municipal ha de començar els caps de setmana a posar multes, moltes multes, i regalar a cada ciclista incívic –la majoria– un prospecte amb les normes per circular pel rodal i pel parc de Sant Llorenç. Si preguntem, segur que en tot l’any 2019 no es va posar quasi cap multa. No pot ser que quan vas a caminar hagis d’estar pendent que no t’atropelli una bicicleta. És bo que la gent faci exercici, però en la mesura que hi ha tanta gent que es pensa que és El Caníbal, Eddy Merckx, potser que hi posem remei. Ja sé que no és popular, però algú...

