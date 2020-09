VIVIM SENSE POR!

[Per Sonia Sada, regidora de Cicles de Vida]

La Covid-19 ens ha mostrat que les persones d’edat avançada tenen més risc que se’ls compliqui la infecció, en molts casos per la presència de malalties cròniques prèvies. I és cert que això ha de comportar més prudència i l’observació estricta de les mesures de prevenció. No ha de significar, però, renunciar a la vida activa, sinó que cal buscar en cada cas la millor manera de continuar prenent part en els diferents àmbits de la vida ciutadana.

La gent gran són sabadellencs i sabadellenques amb els mateixos drets i deures que la resta de veïns i veïnes. I és evident que cal tenir-ne cura i vetllar per la seva salut. Per la salut física, però també anímica. Garantint tots els mitjans que facilitin la seva participació. Per ells i per nosaltres, perquè la saviesa i experiència de vida que poden aportar constitueixen valors que com a societat no ens podem deixar perdre.

És per tot plegat que un dels principals eixos d’actuació del Govern de Sabadell al voltant de la gent gran passa perquè les persones grans puguin prendre part i implicar-se en temes que siguin del seu interès. Un objectiu pel qual hem treballat des d’un principi, però que s’ha potenciat encara més amb la pandèmia. En aquest marc, hem redoblat esforços per mirar de pal·liar els efectes del confinament en els nostres ciutadans i ciutadanes de més edat.

I per això ara, amb la nova normalitat, treballem per posar en marxa l’activitat dels casals i espais de relació i participació social de les persones grans, establint protocols clars d’actuació i facilitant que tothom els conegui i els tingui assumits. I estem impulsant mecanismes perquè les residències, que malauradament han patit especialment els efectes de la Covid, puguin reprendre activitats de lleure i d’interacció. Pels drets i per la dignitat de les persones residents i també com a suport a aquests centres que, en molts casos, tot i els esforços s’han vist desbordats per la situació i s’han hagut de reinventar.

Des de l’Ajuntament de Sabadell volem garantir la no discriminació per raó d’edat. Les persones grans tenen veu i volem que es puguin expressar i fer aportacions, acompanyant-les en la construcció o consolidació de les seves relacions socials. En aquest sentit, estem posant en marxa diverses accions, entre les quals formació i assessorament en els nous sistemes de comunicació per tal que comptin amb les eines necessàries que els permetin superar la bretxa digital.

I també en aquest marc hem programat una sèrie d’activitats per al Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l’1 d’octubre, escollint per a aquesta ocasió el lema Vivim sense por! Cal tornar a les activitats diàries, ajustades a les noves mesures sanitàries, adaptades a les noves realitats, sent creatius i transformant aquelles que es realitzaven fins ara, obrint una finestra a noves experiències.

La gent gran és part fonamental de la nostra societat i hem de facilitar que puguin exercir plenament com a ciutadans i ciutadanes. El fet de no participar-hi pot ser una opció però mai una imposició.

