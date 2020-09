Andi Sabadell reobre la seva botiga de roba, complements i joguines

L'associació Andi Sabadell reobrirà aquest proper dilluns, 5 d'octubre, l'Espai Solidari Xics x Xics, ubicat al carrer d'Alemanya 8 (Centre). L'establiment ha estat tancat a causa de la pandèmia del coronavirus.

Es tracta d'una botiga de roba, complements i joguines que forma part del projecte d'aprenentatge-servei de l'entitat, que atén persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Inaugurada el 14 de novembre passat, permet que 10 joves d'Andi es formin en les habilitats necessàries per la vida laboral al temps que fan un servei a la ciutadania. Els productes que venen són reciclats, tenen preus molt assequibles i estan pensats per a infants de fins a 5 anys.

Els joves s'encarreguen de tot el procés, des de la preparació dels productes a la seu d'Andi, al carrer de la República, fins a la seva comercialització i manteniment del local. Distribuïts en tres torns, cada jove treballa dos dies preparant el gènere a Andi i un tercer dia a l’Espai Solidari.

L'horari de l'Espai Solidari serà de dilluns a divendres de 10 h a 13 h. L'accés serà d'un en un i com a màxim hi podran entrar dues persones per unitat familiar, sempre amb mascareta i previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

