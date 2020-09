Galeria Sis, a la trinxera artística

És ben cèntrica, al rovell de l’ou Sabadell, però si no hi vas ex professo, no te la trobes de cara.

La Galeria Sis, a resguard a la travessera de la Borriana, manté viu l’esperit de les galeries d’art a Sabadell. No és tasca tan senzilla: “Abans a Sabadell hi havia un ecosistema de galeries més gran”, explica Carles Gili. “Les dedicades a les arts plàstiques són més difícils, ja en quedem poques”, afegeix la seva sòcia, la Maria Antònia.

Tanmateix, què ha passat per tal que es produeixi una certa davallada? Potser la marxa d’alguns dels ciutadans aficionats a localitats de més poder adquisitiu, com Matadepera i Sant Cugat, ho explica en part. O potser, senzillament, s’ha perdut l’interès. I si passa arreu?

La Galeria Sis, però, no està entre els espais que han llançat la tovallola. Més aviat es troba en la trinxera artística –juntament amb altres a Sabadell–. La meitat de l’ànima d’aquest establiment és la botiga per emmarcar quadres, que es va fundar l’any 1968. Situada als baixos de l’edifici, està dedicada als marcs artesanals, tant en el disseny com en la producció.

Des del 2005

L’altra meitat és l’espai expositiu, a la primera planta, on des de finals del 2005 conviden artistes a mostrar-hi les seves propostes. “La galeria no és un a més a més”, matisa enèrgicament Gili, “hi posem la mateixa esma”.

L’artista local Josep Madaula va ser el primer a mostrar la seva obra a la Sis, ara ja fa 15 anys. Posteriorment hi han passat Alberto Peral, Carles Pazos, Manuel Duque… Autors que han trepitjat fires de renom com ARCO. I també artistes locals com Jesús Llamas, vinculat a Ca n’Oriac. I per descomptat, Oriol Vilapuig, amic de la galeria i professor a l’Escola Illa de Sabadell. “Sempre tenim molt contacte amb l’artista”, explica la Maria Antònia. De fet, l’objectiu declarat de l’espai és contribuir a la difusió d’artistes –novells i professional–, dins la ciutat.

“Accions íntimes”

Divendres passat, precisament, van estrenar una de les quatre mostres que programen anualment. Es tracta de The Realms, de l’artista Toni Crabb (Harare, Zimbabwe, 1970).

Comissariada per Alberto Peral, mostra una dotzena d’acolorides composicions. “Ens adrecem lentament cap a la tardor, però encara portem sorra de la platja a les sabates”, diu Peral. “En aquest temps de transició estacional i enmig d’una pandèmia que ha provat la nostra fragilitat, Crabb està preocupada pel present”. I per les estructures “in-sensibles” que ens caracteritzen com a societat. Davant d’això, sosté el comissari Peral, Crabb respon amb “accions íntimes” que evidencien el cos com un fet permeat pel món que habita.

Prèviament, a la Galeria Sis venien de la mostra Smoke the world, de Samuel Labadie, que van inaugurar justament quan la desescalada del confinament ho va permetre.