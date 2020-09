El Sabadell esgota els últims dies de mercat per fitxar un o dos davanters

En plena recta final. El dilluns 5 d'octubre acaba aquesta atípica finestra de mercat -teòricament d'estiu- i el Sabadell treballa en diferents fronts per apuntalar la línia ofensiva. L'objectiu és un davanter de referència i amb experiència al futbol professional que garanteixi una bona mitjana de gols, però no es tanca la porta a un segon home d'atac. El director esportiu José Manzanera fa temps que té centrar l'ull en un futbolista que encaixaria perfectament en la filosofia del club i les necessitats de l'equip, però el problema és, com sempre, el factor econòmic. El límit salarial ofega les possibilitats del club.

Això ha obert altres opcions que ara mateix estan sobre la taula, entre les quals es troba el japonès Shinji Kagawa, un jugador de reconeguda trajectòria. No seria la principal preferència de la direcció esportiva en aquests moments i seria una operació molt complicada, però no es pot descartar res. De fet, Kawaga i el Real Saragossa han arribat a un acord per la rescissió de l'any de contracte que li quedava en el club aragonès, on va arribar la temporada 19/20 procedent del Borussia Dortmund. Va jugar 31 partits i va marcar 4 gols.

El japonès volia assegurar els 600.000 euros de la seva fitxa i segons El Periódico d'Aragó, el Saragossa ha acceptat la proposta amb un matís important: pagarà en terminis de sis mesos la diferència entre la quantitat que li aboni el seu futur club fins a arribar a la xifra dels 600.000 euros. D'aquesta manera sempre s'estalvia uns diners i això li permetrà fitxar abans de tancar el mercat. Tot i tenir ofertes importants de l'estranger, Kawaga ha fet arribar als seus representants que vol continuar jugant al futbol espanyol i veu amb interès la possibilitat del Centre d'Esports.

Amb 31 anys, el jugador japonès va debutar al Borussia Dortumund amb només 20 anys i es va convertir en una peça important. Això va despertar l'interès del Manchester United, on va jugar tres temporades, per tornar al Borussia la temporada 14/15. Cinc temporades en què va marcar 20 gols. Després va acceptar l'aventura del Saragossa a Segona A. Malgrat la seva notable aportació no va ser suficient per pujar a Primera. Això sí, es destacava la seva gran professionalitat. De moment, és una opció real, però potser caldrà esperar a última hora.

