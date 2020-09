Innovació a la solidaritat

[Per Francesc Baró, regidor de Junts per Sabadell a l'Ajuntament de Sabadell]

Com és ben sabut, aquesta crisi sanitària està provocant també una crisi econòmica, i aquesta afecta principalment al col·lectiu de persones més vulnerables. Les dades ens diuen que a Sabadell les famílies que han demanat ajuda durant i després del confinament han sofert un increment important, i no hi ha cap mena de dubte que com a societat avançada que som no podem deixar ningú enrere i cal dedicar-hi els esforços que es requereixi.

Potser les preguntes que caldria fer-nos l’any 2020 seria quin tipus i quin nivell de nova gestió requereix. Malauradament, tot és més complex a la pràctica, i en ple segle XXI cal innovació i professionalització de la solidaritat envers tota la nostra gent que la necessiti de forma puntual o cronificada.

Com a exemple d’una mala gestió solidària, m’agradaria explicar un cas, lluny en el temps i de la nostra realitat social i que res té a veure amb els nostres problemes. El cas és que fa anys, un conegut meu va marxar a un país centreamericà per treballar a una ONG especialitzada en temes educatius. Després d’un any de treball va tornar molt descregut i amb el resultat que de tots els diners que tenia per invertir en materials educatius per a la mainada, cap va arribar en forma de llapis, goma o llibreta al nen o nena d’aquell país. Els motius, diversos, tots dolents; el resultat final, negatiu.

A voltes confonem caritat i solidaritat, tots a vegades ho hem fet, a la Catalunya moderna en la qual vivim ens calen programes innovadors per a totes les persones que en formem part, i mentre que la caritat fa una ajuda puntual a la persona necessitada; la solidaritat ha de permetre donar projecció i confiança al futur dels receptors. D’aquesta manera serem un país avançat i ric en oportunitats.

Com a exemple d’innovació solidària m’agrada molt la gestió feta per l’Ajuntament de Reus, cas d’èxit, on han creat un procés de recuperació d’aliment fresc que ben gestionat i distribuït ofereix quelcom més que aliments envasats. A partir del compromís dels principals mercats i supermercats del territori que ofereixen una tria d’aliments frescos, recollits i seleccionats per una entitat sense ànim de lucre on treballen persones amb discapacitat intel·lectual, els quals són enviats a diferents entitats del Pla d’inclusió social per crear menús amb criteris de dieta saludable i equilibrada, finalment són repartits adequadament a les llars.

Aquest modern i reconegut programa neix d’un projecte d’un màster de la Universitat Rovira i Virgili d’Anna Puigdomènec i Jordi Baldirà, i que pot arribar a aplicar-se, amb adaptacions locals, a tots els territoris. A Sabadell cal un gran consens polític i associatiu, juntament amb la iniciativa privada i un lideratge fort per produir canvis innovadors que ens acostin als protocols i mètodes avançats que comencen a donar resultats a indrets de Catalunya.

Des de Junts per Sabadell i amb el lideratge de Lourdes Ciuró proposarem canvis i fixar-nos en aquells casos que ja ho estan fent bé. Les noves fórmules no només han de millorar en la distribució d’ajudes alimentàries de qualitat, sinó que també han de procurar al màxim les pèrdues innecessàries de menjar. A la fi, innovar per la qualitat i minimitzar al màxim el malbaratament alimentari.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

