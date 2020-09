ERC vol un reglament per igualar l'accés d'entitats a equipaments públics

Esquerra Republicana (ERC) presentarà una moció al ple d'octubre perquè Sabadell compti amb un reglament que reguli l’accés de les entitats esportives a les instal·lacions municipals. La petició és perquè aquest accés es pugui fer de manera transparent i equitativa. Segons avança la formació en un comunicat, el text inclouria un "barem estandarditzat i públic" per assignar-los-els en "concurrència competitiva", i el redactaria una comissió amb grups municipals i organismes esportius que l’hauria d’haver enllestit a l’abril.

La moció pretén garantir la transparència i l’equitat del procediment per eliminar-ne qualsevol arbitrarietat o inèrcia, sobretot, pensant en clubs petits o de creació recent. El text també insta l’Ajuntament a "establir i clarificar els criteris d’accés, la seva puntuació i la documentació justificativa" per a cadascun, i a "redactar una convocatòria única per a la sol·licitud d’usos dels equipaments esportius municipals".

Publicitat

La proposta, a més, inclou la publicació al web municipal dels resultats ponderats de les resolucions i, també, la informació sobre l’ocupació dels espais d’acord amb els decrets d’assignació corresponents. En l’últim punt, s'insta el consistori a "constituir una taula mixta d’entitats esportives i grups municipals per fer el seguiment, l’avaluació i la millora dels reglaments i de la seva aplicació".

Aquest grup de treball s’hauria de reunir cada sis mesos, segons detalla la formació en el comunicat.

Publicitat