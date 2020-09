LaSala alça el teló (infantil)

Aforaments reduïts, descentralització d’espais i adaptació del calendari per a les escoles. Són algunes de les fórmules que ha establert LaSala per dissenyar la nova temporada. L’objectiu, assegura la directora de LaSala Eulàlia Ribera, és poder arribar a totes les escoles i famílies. "La cultura és un bé essencial. Per això hem treballat per una temporada a la carta, adaptada a cada públic, a cada projecte, a cada condicionant. I que respongui a les necessitats dels diferents públics en una situació d’excepcionalitat com la que vivim”.

La temporada 2020/21 de LaSala engega el diumenge 25 d’octubre (18 h) amb Camí a l’escola, el nou espectacle de la companyia Campi qui pugui. L’espectacle està inspirat en el reconegut documental Sur le chemin de l’école, de Pascal Plisson. Camí a l’escola és un dels espectacles programats la temporada passada i que es van suspendre a causa del confinament.

La temporada de LaSala es reprendrà al gener amb Andròmines, l’estrena del nou espectacle dels sabadellencs Samfaina de colors (19 de gener). També s’han reprogramat espectacles que es van haver de suspendre la temporada passada, com Jojo, L’aventura d’avorrir-se o Adeu Peter Pan. La temporada inclou també Mozartland (de la Companyia del Príncep Totilau), Terra (Silver Drops), Marúnica (Roberto G. Alonso) i La faula de l’esquirol, el darrer i nou espectacle de La Baldufa.

Publicitat

Un dels plats forts de la temporada era l’espectacle 9, de Cas Public, una companyia del Quebec. “Ens havíem posat d’acord amb dos teatres més per portar-los, perquè el nostre objectiu és programar companyies internacionals, però la situació ens obliga a fer-ho més endavant”, explica Ribera. El mateix passa amb la festa dels 15 anys de LaSala: “Aquest any volíem començar la temporada celebrant aquest aniversari, però tot plegat ens ho ha fet replantejar com a cloenda”. Ribera afirma: “Són dues propostes que ens feien molta il·lusió, però ha calgut reubicar-les”.

Festival El Més Petit

Al mes de novembre, el gran protagonista de la programació és el festival El Més Petit (14-29 de novembre). El festival, capitanejat per LaSala, arriba a la seva setzena edició. L’edició d’aquest any comptarà també amb una part de la programació online, l’anomenada Petit als núvols, que inclourà el V Encontre Internacional d’Arts per a la primera infància, la formació per a mestres i artistes i també algunes propostes artístiques.

Publicitat