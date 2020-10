Comerç cara a cara: Moda i fidelització

El comerç ens defineix: els de sempre ens arrelen a la nostra històrica forma de fer. Els nouvinguts ja dibuixen el futur del petit comerç.

Aquarelle: Una paleta de colors multimarca a bon preu

Nouvinguda a Sabadell, Aquarelle és un outlet de roba multimarca que regenta Anita Roca. La jove, des que va arribar a Sabadell, ara fa 15 anys, s’ha dedicat a l’hostaleria a diversos establiments del Centre de Sabadell, però fins ara mai no havia estat al timó d’un negoci. Fins dijous passat, quan inaugurava el seu establiment al carrer de Sant Antoni. “El gener ja començava a moure fitxa, però el confinament ens va ajornar els plans fins ara”, explica l’Anita, que ha obert les portes d’Aquarelle amb “molta il·lusió”.

Amant de la moda, ha fet realitat un somni que feia temps que li rondava pel cap: “Aposto per tenir primeres marques a preus assequibles per a tothom, i la roba ens arriba a cinc mesos de la seva sortida a mercat, res de temporades anteriors”, explica. En poc menys d’una setmana ja s’ha guanyat l’estima de part dels clients.

Molts ja la criden pel seu nom i altres han repetit. Té truc: amb el seu tracte directe i personal mentre treballava als restaurants de la zona va aconseguir conquistar els seus clients, que ara la visiten a la botiga. És per això que no es plantejava muntar el local a cap altre punt de Sabadell, des que va arribar de Bolívia, mai no ha sortit del Centre. “M’encanta Sabadell, té un gran potencial i un bon múscul comercial”, sosté.

I està enamorada de la seva ubicació: zona de pas, envoltada de comerç i tranquil·la. Però planteja un dubte: “Com s’ho han fet els comerciants de sempre per fidelitzar el client?”

Rubinat: 40 anys d’història de la moda, en liquidació per jubilació

Montse Miquel no despatxa, la Montse ven. D’ençà que va començar a fer les seves primeres passes al capdavant d’un negoci, ara fa 40 anys, ha aconseguit una cartera de clients “fantàstica”. Han estat anys de molt esforç i hores i més hores de dedicació, però ho ha aconseguit: “Els meus clients em demanen consell, he aconseguit fidelitzar-los”, sosté la comerciant, que considera que aconseguir la confiança de la clientela és la part més important de tot negoci.

Sobre el seu aparador penja un cartell: Liquidació per jubilació. Li ha costat molt temps prendre la decisió d’abaixar persianes i, a hores d’ara, s’emociona quan hi pensa. Sigui com sigui, a finals de novembre, la botiga de complements de roba se sumarà als tradicionals negocis de Sabadell que s’han convertit en història. La Montse, nascuda a Tàrrega, ha treballat com a dependenta des dels 14 anys. El 1976 va decidir obrir el seu modest local a Sol i Padrís i anys més tard va trobar un espai més gran a la Rambla. I fins ara. Fins que no arribi novembre, ella continua treballant sense abaixar la guàrdia.

Va atenent nous clients i n’hi ha de vells que la visiten només per acomiadar-se’n. “És molt gratificant veure la petjada que he deixat. També ells han marcat la meva vida”, expressa. Reconeix que tancar se li farà difícil. Molt. Però el que més li costa és no poder abraçar els clients que venen a agrair-li els anys dedicats a la venda i l’assessorament.

