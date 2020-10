Juan Ibiza aposta per guanyar l'Espanyol mentre continua la lluita per un '9'

Una setmana després de confirmar-se el seu fitxatge, Juan Ibiza ha estat presentat en un altre lloc emblemàtic de la ciutat com la seu de la Fundació Caixa Sabadell, amb la presència del patró de l'entitat Manel Sabés, també portaveu de la Junta Consultiva del Centre d'Esports. El central eivissenc -d'aquí ve el nom futbolístic perquè el seu cognom reial és Rodríguez- s'ha mostrat encantat d'aterrar a la Creu Alta, cedit per l'Almeria. "Des del primer dia m'han tractat molt bé, em sento com si fes molt temps que estic aquí. He trobat un vestidor espectacular i això ha permès una ràpida adaptació".

De fet, va debutar amb només dues sessions amb els seus nous companys i va oferir un excel·lent rendiment al Visit Estadi de Mallorca. "Malgrat el resultat, vaig quedar content de la meva actuació i també de l'equip. Vam fer una gran feina col·lectiva davant un gran rival i aquesta és la línia a seguir. El sistema? He jugat amb defensa de dos i tres centrals, faré el que em demani el míster, primer de tot és sempre l'equip".

El jugador eivissenc ja té posada la mirada en el derbi del diumenge (16 h) davant l'Espanyol en l'estrena a la Nova Creu Alta. "Ho afrontem amb màxima il·lusió. Vaig enfrontar-me a l'Espanyol a la pretemporada i és un gran equip, però també sabem del nostre potencial i si millorem els detalls que ens han fet perdre els dos primers partits, penso que podem sumar els tres punts. El tècnic ens demana que siguem valents i fidels al nostre estil. Així segur que arribaran les victòries". L'anècdota de la presentació va ser la presència del conegut pintor local Jordi Roca, qui va aprofitar l'ocasió per fer un retrat del nou jugador arlequinat.

Pendents del mercat

El director esportiu, José Manzanera, va posar l'exemple de Juan Ibiza per definir el perfil de jugadors que vol a la plantilla: "volem implicació i que vulguin formar part del projecte esportiu". Una de les peces que hauria d'arribar abans del tancament del mercat -dilluns que ve a les 12 de la nit- és un davanter. "Sí, aquesta és la prioritat, un '9' que sigui una competència sana amb Guruzeta i Edgar. Estem atents al mercat per intentar escollir el millor jugador possible dins de les nostres possibilitats".

Durant tota la setmana s'ha especulat amb el japonès Shinji Kagawa. El director esportiu ha recordat que "oficialment encara pertany a un altre club (Saragossa) i no ens podem significar". De totes maneres, ha admès que "pot ser una opció real". Sobre l'edat del futbolista no s'ha volgut mullar. "Més que això, el que busquem és un jugador amb ganes de venir i jugar al Sabadell i triomfar en aquesta categoria tan atractiva". Sembla que tocarà esperar.

