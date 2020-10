Sabadell, la tercera ciutat catalana amb més demanda per viure

La demanda de lloguers a Sabadell s'ha disparat un 131% després del confinament. Només per darrere de Terrassa i Sant Just Desvern, la nostra ciutat s'ha convertit en la ciutat de Catalunya preferida per viure-hi, segons l'estudi Influencia de la pandemia en la demanda de vivienda, que ha fet públic avui Fotocasa.

De fet, els moviments dels usuaris dins d'aquest portal immobiliari confirmen que la pandèmia ha empès la perifèria de les grans capitals de província. A Barcelona s'ha detectat d'un creixement de només dos punts percentuals respecte el febrer (57%). Les cerques a Terrassa (159%), Sant Just Desvern (183%) i Sabadell (131%), en canvi, s'han disparat per sobre del 100%. Fet que es tradueix en què la preferència s'ha mudat a les afores de Barcelona. En aquest sentit, a la majoria de municipis de la província de Barcelona s'ha detectat ara un increment en les recerques dels habitatges en règim de lloguer: el 41% dels municipis analitzats dupliquen el nombre de cerques pre-pandèmia.

L'interès ha crescut: "Hi ha molts ciutadans que han sortit del confinament amb ganes de buscar un nou habitatge", assegura Anaïs López, directora de comunicació de Fotocasa. I el lloguer ha estat la fórmula escollida perquè "possibilita canviar de casa amb certa immediatesa". Segons un informe del mateix portal, el 42% dels llogaters d'arreu de l'Estat ha volgut mudar-se des de l'inici de la pandèmia.

Nova concepció de l'habitatge

Amb molta llum natural, amb espais exteriors o amb més metres quadrats. La concepció de l'habitatge també ha canviat. Segons Josep Marín, gerent d’Expofinques Exes Sabadell Centre, 9 de cada 10 clients ara acudeixen a la immobiliària en cerca d’un habitatge que disposi d’espais exteriors com terrasses, jardins o un balcó ampli.

“La demanda d’aquests pisos s’ha disparat d’una forma molt evident”, assegura. I, a falta d’aquests espais, els futurs compradors busquen habitatges amb més metres quadrats. “És una nova realitat que ha arribat per quedar-se, lligada a l’extensió del teletreball”, explica Marín.

