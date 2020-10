Acord per a la cessió temporal de 80 habitatges públics de la SAREB

Més habitatge pel parc públic de Sabadell. L’Ajuntament de Sabadell, a través de Vimusa, i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (SAREB) han signat un acord pel qual la SAREB cedirà 80 habitatges distribuïts arreu de la ciutat que s’incorporaran al parc públic gestionat per l'empresa municipal d'habitatge. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reconegut que “l'emergència habitacional a Sabadell és greu” i pretèn que la major part dels habitatges cedits es destinin a emergència social.

En total, l'acord cedeix un 20% dels habitatges que té SAREB a la ciutat. Amb aquesta incorporació, Vimusa ja gestionarà més de 1.600 pisos de lloguer social i d'emergència social. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha avançat que part dels pisos que ara adquireixen es troben ocupats. I que es procurarà regular la situació d'aquestes famílies amb contractes de lloguer social, amb informes favorables de serveis socials. Cortés sosté que l’acord té una durada de quatre anys i es podrà prorrogar fins a un màxim de 4 anys més, però "els contractes que s’hagin formalitzat durant la vigència de l’acord continuaran endavant".

Gaspar González, director de Responsabilitat Social Corporativa de la SAREB ha celebrat l'acord."Ho havíem intentat amb l'anterior equip de govern i no havia estat possible, però ara ens ho han posat molt fàcil", sosté. Amb aquest, l'entitat bancària signa el conveni 35 a l'Estat i el número 12 a Catalunya.

L'Ajuntament pagarà una contraprestació a la Sareb pels habitatges cedits: 125 euros mensuals pels habitatges buits i 75 euros en el cas dels que es troben ocupats. A banda, pagarà un màxim de 7.000 euros per cada habitatge per adequar-los, que assumiran al 50% per Vimusa i Sareb. L’Ajuntament assumirà també les despeses de la gestió dels habitatges, el seu manteniment i l’IBI, entre altres.

