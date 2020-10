Acaben sense èxit les prospeccions arqueològiques en els terrenys del CAP Can Llong

Les prospeccions arqueològiques en els terrenys on es construirà el CAP Can Llong ja han acabat, i no s'hi ha trobat res destacable, tal com afirmen fonts municipals. D'aquesta manera, els treballs continuen endavant com estava previst. Aquests dies s'està fent la retirada de les terres, que va a càrrec de la Generalitat, mentre que la part arqueològica l'ha assumit l'Ajuntament.

Els treballs arqueològics en el subsòl van començar el mes de juliol davant la possibilitat que hi hagués restes, tal com es fa habitualment en les obres de la ciutat. La construcció de l'equipament continua endavant, amb els treballs adjudicats ja des del mes de febrer.

La previsió del Departament de Salut és que l'equipament entri en funcionament el primer trimestre del 2022. El projecte costarà prop de 2 milions d'euros. El nou CAP estarà ubicat a la ronda d'Europa, 522, entre la plaça de Còrdova -al costat de la masia- i el carrer de Sarajevo, i funcionarà com a segon centre de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Can Rull, gestionat pel Parc Taulí.

Publicitat

Com serà l'edifici?

El nou CAP serà un edifici d’una planta de 1.685 metres quadrats, que constarà, a més de les àrees administratives, de recepció, suport de personal i emmagatzematge, d’una zona assistencial amb 4 consultes de medicina general, 4 d’infermeria i 1 sala d’espera. També tindrà una zona polivalent, amb sala de tractaments, dues consultes, boxes d’extraccions i altres espais complementaris.

Publicitat