I si Gabaldà cuinés a casa nostra?

Jordi Gabaldà és una rara avis. I no acostuma a estar-se gaire quiet. Malgrat que ha d’abocar molta energia en el seu restaurant take away –en el qual ofereix entrepans d’autor–, mou altres projectes: una col·laboració amb un restaurant de gastronomia basca a Molins de Rei; la iniciativa SoulKitchen, que va moure durant el confinament; les food trucks, que té aturades a causa de la suspensió quasi total dels festivals musicals, festes majors i celebracions particulars (com noces)...

Però entre tot ells, destaca un projecte molt original i particular: Brunchs en petit comitè. O sigui: que el mateix Gabaldà vingui a casa teva i cuini. “Tu busca el lloc i la companyia i nosaltres posem un àpat informal, un espectacle cuinat al moment”, explica Gabaldà.

De fet, és un format relativament flexible (a tramar amb Gabaldà), que només necessita un grup petit de comensals i un domicili particular on celebrar el tast gastronòmic. El mateix Jordi Gabaldà arribarà algunes hores abans, per anar cuinant les bases dels plats. I arribat el moment, que comenci el festí!

Publicitat

Un menú gastronòmic (50 euros, aproximadament) en què Gabaldà incorpora més d’una desena de plats i platillos. La matèria del producte ho és tot: les gambes roges de Palamós, cocotxes de bacallà i mitjana de vaca vella, per exemple. En altres plats destaca la tècnica, com el sandvitx de pastrami fumat, que fuma ell mateix a La Immoral i que presenta un gust difícil de trobar en altres establiments.

De fet, Gabaldà sempre ha cuinat per a grups. Fa anys, ja ho feia amb gent ben jove com a comensals: les seves amistats i coetanis. Aquesta és una dada important per entendre el seu caràcter: cuinava per a gent de 20 i 25 anys, en comptes de fer-ho per un públic a priori més gran i experimentat.

Gabaldà no segueix les convencions.