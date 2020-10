El Sabadell vol estrenar-se en el retorn del futbol a la Nova Creu Alta davant l'Espanyol

Set mesos i 3 dies després torna el futbol a la Nova Creu Alta. L'últim partit va ser un Sabadell-Llagostera l'1 de març i ara ho farà aquest diumenge (16 hores, Movistar Vamos) amb un Sabadell-Espanyol a Segona A. Moltes coses han canviat en aquest tram de temps condicionat per la pandèmia de la Covid-19. L'ascens arlequinat, el descens perico i un Estadi que ofereix una nova imatge per adaptar-se als protocols de la Lliga de Futbol Professional. Això sí, les graderies estaran totalment buides, sense l'ànima dels equips. Fins i tot la LFP va denegar la presència de 7 socis a la llotja ocupant els llocs assignats a directius de cada club. És un altre futbol, un escenari marcat per unes estrictes mesures sanitàries i de seguretat. També serà el primer partit de la història a la Creu Alta amb la tecnologia del VAR (Vídeo Assistant Referee).

En un inici de temporada molt exigent pel calendari, el Sabadell encara no ha sumat (té un duel pendent contra l'Almeria) en les tres primeres jornades. Al davant tindrà un Espanyol que ha començat bé el seu obligat camí cap a la Primera Divisió: dues victòries i un empat el situen a la zona alta amb 7 punts i sense haver rebut cap gol en 270 minuts. El seu potencial es pot resumir en una dada: la fitxa de Raúl de Tomás supera tot el pressupost del Centre d'Esports. Una desigualtat econòmica que els arlequinats intentaran escurçar al terreny de joc a base d'il·lusió, lluita i màxim esforç. "Sabem del potencial del rival, però tinc al cap la manera de fer-li mal i segur que gaudirem de les nostres possibilitats", ha assenyalat Antonio Hidalgo en la roda de premsa.

El tècnic arlequinat ha respirat aquesta setmana amb la recuperació d'efectius. Homes molt importants en el seu engranatge tornen a estar a la seva disposició. És el cas del capità Ángel Martínez -que podria retrobar-se amb el futbol professional precisament contra el club on es va formar debutant a Primera i Europa- i Adri Cuevas, però el cas més sorprenent és el d'Aleix Coch. El central tarragoní, lesionat a Vallecas, semblava que estaria unes tres setmanes de baixa i ha escurçat els terminis amb una recuperació gairebé miraculosa. L'única baixa -a part els lesionats Pedro Capó i Edgar- és el lateral francès Pierre Cornud per la seva expulsió a Mallorca. Això possibilitarà la primera titularitat de Josu Ozkoidi. El bloc de l'ascens podria tenir de nou màxim protagonista a l'onze.

Publicitat

L'Espanyol té dubtes relacionats amb el mercat. Reservarà Marc Roca per un possible traspàs i no està clar que utilitzi Raúl de Tomás. De totes maneres, el tècnic Vicente Moreno té suficient arsenal per formar un equip potent, fins i tot amb tres internacionals: Wu Lei (Xina), Matias Vargas (Argentina) i l'últim fitxatge Keidi Bare (Albània). L'expedició dormirà dissabte a Sabadell, un fet que va explicar Antonio Hidalgo per demostrar el nivell de concentració que mostra l'Espanyol aquesta temporada.

Pendents del mercat

D'altra banda, la direcció esportiva del Centre d'Esports continua esgotant les seves opcions al mercat que tanca el dilluns a les 12 de la nit. José Manzanera ha insistit en la necessitat de fitxar un 9 i el nom de Shinji Kagawa continua sobre la taula. De fet, a les últimes hores ha rescindit el seu contracte amb el Saragossa i ara ja pot negociar amb un altre club. S'ha especulat també amb l'interès del Vila-real. Caldrà esperar el definitiu tram de les negociacions. El Sabadell també té altres fronts oberts, amb jugador d'un altre perfil com poden ser els joves Víctor Campuzano i Nico Melamed, precisament de l'Espanyol. I a la recambra hi ha un davanter que segons Manzanera seria el desitjat des de fa temps. El límit salarial marcarà el desenllaç, possiblement fins dilluns.

Publicitat