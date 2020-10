L’Ajuntament planteja tancar l’accés als vehicles a una part del solar de l’Eix Macià

El solar de terra de l’Eix Macià s’ha convertit en una alternativa a la zona blava per a veïns, comerciants i clients de la zona. Però també un maldecap per als residents més propers al solar, que fa anys que reclamen que s’asfalti el pàrquing de terra per acabar amb la polseguera que aixequen els cotxes.

Així, l’Ajuntament i els veïns, en una reunió recent, han acordat pacificar la zona i una de les mesures que preveu el consistori és tancar als vehicles l’aparcament que queda a la zona inferior del solar. “Nosaltres no estem en contra de l’aparcament, sinó dels problemes que genera la pols que aixequen els vehicles al seu pas”, explica Francesc Portalès, el portaveu de la comissió del descampat i també veí afectat. És per això que les seves demandes estaven orientades a habilitar un asfalt provisional. Una proposta que ha quedat descartada, ja que es tracta d’una alternativa contaminant, asseguren.

En aquest sentit, els afectats celebren el pas endavant però insisteixen que el problema no acaba aquí: “Els cotxes continuaran circulant per la part alta del solar”, recorda el portaveu, que assegura que insistiran per trobar-hi una solució. “A les nits, el descampat es converteix en una zona de virolles i de conducció temerària”, assegura Glòria Ortega, veïna de l’avinguda dels Paraires.

Fonts municipals avancen que l’Ajuntament també treballa en una proposta per modificar els punts d’accessos al pàrquing, amb una alternativa als dos existents. Segons informen els veïns presents a la reunió, la proposta implicava habilitar una entrada per via Augusta i endreçar la conducció amb la plantació d’arbres. Ara per ara, tot són propostes que han d’acabar d’agafar força. Segons el calendari establert, els canvis haurien d’arribar de cara a l’estiu vinent.

