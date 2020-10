L'OAR Gràcia femení repeteix guió i perd a Gavà (28-21)

La Divisió de Plata no admet concessions. Segona derrota i guió gairebé calcat a la primera jornada. L'OAR Gràcia ha tornat a pagar a la pista del Gavà les errades i el seu desencert de la primera part i no ha tingut opció als punts. Tot i que s’ha avançat amb el 0-2, el conjunt del Baix Llobregat no ha trigat a capgirar el marcador i sobretot a dificultar les accions ofensives de l'equip verd-i-blanc. El 8-6 encara el mantenia amb possibilitats, però en els deu minuts fins al descans el contundent parcial 8-2 ha significat el cop decisiu que ha trencat el partit i l’ha deixat lluny pràcticament sentenciat (16-8).

També han estat graciencs els dos primers gols de la represa, els quals han marcat l’inici del constant intercanvi en una i altra porteria. Millora sí, però capacitat de reacció no per a un Gràcia molt voluntariós però que necessitarà créixer en tots els aspectes per plantar cara als rivals durant els 60 minuts de joc (28-21) en aquesta duríssima categoria.

