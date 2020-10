Moció conjunta per reclamar un grau públic d'Infermeria a l'Artèxtil

El ple d'aquest dimarts aprovarà una moció conjunta i rubricada per tots els grups municipals per reclamar que l'antic Artèxtil aculli un grau públic d'Infermeria. D'aquesta manera, PSC, ERC, Crida, Ciutadans, Junts i Podem marquen múscul per demanar a la Generalitat i al govern espanyol que es descentralitzin uns estudis necessaris en temps de pandèmia.

En el text de la moció destaquen la llarga trajectòria en formació universitària que té Sabadell, que, entre altres, acull l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials des del 1972, l'Escola de Disseny ESDi des de 1989 i una unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de l'any 2008 al Parc Taulí. En total, es comptabilitzen 1.672 alumnes, dels quals un 90% són de fora de la ciutat.

Amb un pes estratègic en l'àmbit de la salut, amb elements com el Centre d'Imatge Mèdica Digital (UDIAT), o la recerca sorgida de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), com a exemples, la ciutat planteja que ha de procurar fer un pas més en aquesta línia i refermar la seva voluntat de treballar en el desenvolupament d’un Parc de Salut com a aposta estratègica de ciutat. "El Parc estaria concebut com a punt de trobada de les actuals activitats de formació, recerca i innovació per tal de potenciar-les en tots els seus aspectes", destaca el text de la moció.

Així, allí s'hi durien a terme activitats que tinguin un alt component de coneixement o de tecnologia, orientades a millorar la salut i el benestar de les persones i a transformar la recerca i la innovació en salut cap a un model més eficient, competitiu i sostenible. A més, ha d'acollir la seu de la formació en les disciplines de la salut.

En aquest esquema és on encaixa el grau d'Infermeria, en un moment en què s'ha demostrat que tots els recursos són pocs quan cal combatre una pandèmia. "Tot i l'oferta considerable de formació en Infermeria a Barcelona, trobem que el 50% de les places són privades, es necessita un poder adquisitiu important per accedir-hi, i el que cal és incrementar l'oferta de places públiques", assenyala el portaveu del Govern, Pol Gibert.

En aquesta línia, es vol descentralitzar l'oferta, traient-la de la capital catalana cap al territori, i situant Sabadell com el referent d'aquests estudis públics en l'entorn metropolità. L'Artèxtil, a més, és l'espai predilecte per als grups, donat que entre altres aspectes facilita la connexió amb transport públic i privat per aquella gent procedent de fora de Sabadell.

El resultat de la votació es traslladarà a les conselleries implicades del govern de la Generalitat i als ministeris competents del govern de l’Estat.

