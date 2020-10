La Cambra de Sabadell manté els ajuts al comerç i el Concurs l’Aparador de Nadal

La Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell ha decidit mantenir els programes d’ajuts per al comerç per donar suport a un sector que està intentant recuperar-se de l’impacte econòmic provocat per la Covid.

En aquest sentit, els comerços poden accedir a una diagnosi d’innovació comercial, gratuïta per a l’empresa. A través d’aquest servei s’analitza l’experiència per part del client a l’establiment comercial, l’ús de la tecnologia i la presència a Internet. L’empresari rep un informe amb millores i recomanacions fàcilment aplicables per millorar les vendes.

A més, els comerciants poden participar en activitats formatives gratuïtes on poden aprendre nous recursos, com per exemple Instagram, noves metodologies de coaching o mentalisme aplicat a les vendes.

La Cambra de Sabadell també mantindrà la celebració del Concurs l’Aparador per a la propera campanya de Nadal. El certamen, que supera les 50 edicions, continuarà però amb una petita adaptació pel que fa a la valoració per part del jurat dels aparadors participants.

Notable recuperació

Segons les dades d’un estudi de la consultora J3B3, s’indica una notable recuperació els darrers tres mesos en aquells negocis que estan ubicats a zones i poblacions no turístiques.

Finalment, el president de la comissió, Josep Maria Porta, ha volgut reiterar el reconeixement a Eduard Gutés, membre de la comissió durant molts anys.

