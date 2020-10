La lenta recuperació de l’ocupació a Sabadell es reprèn al setembre

El juliol va marcar el sorpasso. Després de quatre mesos d’increment, l’atur baixava a Sabadell. L’agost, però, va interrompre aquest inici de la lenta recuperació de l’ocupació. Ara, al setembre la tendència a la baixa s’ha reprès.

Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, ara hi ha 14.939 inscrits a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una xifra que suposa un descens de 256 desocupats respecte a l’agost.

A causa de l’estat d’alarma per la Covid, entre els mesos de març i abril la desocupació va créixer un 12,3%. Entre abril i maig, durant les fases de desconfinament l’atur continuava augmentant, però menys: 5,6%. El juny es tancava amb un increment només del 0,3%. Fins aleshores, malgrat que es registrava un augment de la desocupació, era decreixent mes a mes. Amb aquesta tendència, el juliol el nombre de sabadellencs desocupats va baixar un 2,9%. Tot i això, l’aparició de rebrots va afectar l’atur a l’agost, que va incrementar un 2,28%. Ara es torna a registrar un descens d’un 1,68%.

Tanmateix, en tot l’històric –exceptuant els anys de la crisi del (2008-2011)– el setembre s’acostuma a reduir l’atur a Sabadell. De fet, el mes passat va ser el millor setembre des del 2007 –tant en xifres absolutes com en percentatge–. No obstant això, en la comparativa interanual hi ha 2.769 persones inscrites al SOC de la ciutat, més que en el mateix mes de l’any passat, el que suposa un augment del 22,75%.

Al conjunt de la comarca del Vallès Occidental s’ha vist una tendència similar d’augment d’ocupats. La disminució de persones a l’atur ha estat de 1.457 treballadors, el que rebaixa les xifres a 60.103 vallesans a l’atur. De fet, en tots els municipis de la comarca –excepte a Rellinars– s’ha reduït el nombre d’aturats.

A Catalunya, la dinàmica també és semblant. L’atur registrat va baixar aquest setembre en 2.441 persones respecte al mes anterior, fins a les 478.201, xifra que representa un descens de mig punt (-0,51%). En comparació amb el mateix mes del 2019, però, va suposar un increment del 28,33%, concretament 105.578 desocupats més.

La bona qualificació, clau

El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, que va visitar ahir l’escola de formació del Gremi de Flequers de Barcelona, a Sabadell, va destacar que la millor manera d’actuar en el món del treball és a través de “polítiques actives d’ocupació com la formació”. El Homrani va admetre que l’atur “ha baixat molt poc” i, per això, va assenyalar que “és clau una bona qualificació professional”.

