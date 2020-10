La Xarxa Onion torna amb el filòsof Jordi Grané

La Xarxa Onion reprèn les activitats amb la conferència Escac al destí. Resiliar i emprendre en el món postcovidià, a càrrec del filòsof Jordi Grané. L’acte es farà el pròxim 8 d'octubre a les 19 h de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom.

Després de la conferència, qui vulgui podrà participar en una dinàmica de networking on-line per poder fer contactes de valor. Segons l’entitat sabadellenca, “en un context com l’actual, sentim per tot arreu que hem de ser resilients. Però realment sabem què vol dir la resiliència? I sabem com es pot ser resilient en el món de l’emprenedoria?”.

L’encarregat de respondre aquestes preguntes serà Jordi Grané, que és filòsof, escriptor i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat, entre altres, alt càrrec a l’Ajuntament de Barcelona i al de Sabadell i va dirigir programes al Fòrum de les Cultures.

Però, per sobre de tot, és conegut com un referent al nostre país en la resiliència. Ha escrit diversos llibres sobre la matèria, entre els quals destaca La Resiliencia. Crecer desde la Adversidad, que va ser publicat el 2008 i que ja va per la seva desena edició. D’aquesta manera, a la conferència Grané aprofundirà sobre com ser resilients en el món de l’emprenedoria.

