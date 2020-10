ERC exigirà la construcció de l'estació de Can Llong al Govern d'Espanya

ERC ha tret la pols de vells projectes a Sabadell. Els republicans traslladaran una llista de mesures pendents del Govern d'Espanya a la ciutat: són sis intervencions que inclouen la construcció de l'estació de Rodalies de Can Llong (R4), la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i la cessió de l'edifici de Correus de la Via Massagué. Així mateix, traslladarà la seva preocupació pel "mal funcionament" de les oficines del SEPE i els "incompliments" en relació a l'Ingrés Mínim Vital i a la Llei de Dependència.

El portaveu republicà al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, així ho ha explicat aquest migdia acompanyat del líder de la formació a Sabadell, Gabriel Fernàndez, i de la número 2 dels republicans, Èlia Soriano. Els tres s'han reunit aquest matí a l'Hotel Urpí per abordar qüestions sense resoldre a la ciutat per part de la Moncloa. Després de la trobada, Rufián s'ha mostrat disposat a treballar "al servei de Sabadell". Ha assegurat que ERC farà valdre el seu rol al Congrés per portar les reivindicacions de la ciutat a Madrid, enmig de les negociacions sobre els pressupostos de l'Estat del 2021.

Entre els reclams dels republicans, figura l'estació de Can Llong, una obra que ha de realitzar el Ministeri de Transports. Ha estat inclòs en diversos plans de Rodalies però mai s'ha acabat d'executar. La intenció d'ERC, tal com ha exposat Gabriel Fernàndez, és que la nova estació de Rodalies s'inclogui en els pressupostos generals de l'Estat de 2021. "És una necessitat que té la ciutat des de fa molts anys", ha exposat el portaveu sabadellenc.

Pel que fa a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, ERC reclama que l'Ajuntament tingui la titularitat de l'immoble per poder-hi realitzar els seus propis projectes. La regidora Èlia Soriano ha concretat que la intenció és convertir l'edifici, situat a la Gran Via, "en un pol d'atracció pel desenvolupament" vinculat a la recerca i la investigació científiques. Així mateix, els republicans estudien quin ús fer de l'edifici de Correus, del qual en demanen la cessió.

