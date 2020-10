Sense curset de cinema per les restriccions als escolars

Malgrat que l'ecosistema cultural torna a mostrar senyales vitals, algunes activitats encara són de molt difícil realització. Com ara el cursent de cinema per a escolars, que el Cineclub Sabadell organitza des de fa 20 anys, degut l'especial situació en el sector educatiu. Amb base al Cinema Imperial, enguany hagués estat la 21a edició dels tallers i hauria d’haver tingut lloc entre el novembre de 2020 i l’abril de l’any vinent.

"L’any passat celebràvem el vintè aniversari d’aquests cursets, però l’aparició de la pandèmia ens va obligar a suspendre’l quan només faltaven dues sessions", explica el coordinador Pere Cornellas. I prossegueix: "Tampoc no vam poder portar a terme l’espectacle de llanterna màxima que havia de servir de cloenda de la celebració".

La situació, malauradament, no ha canviat gaire. "Donat que continua la mateixa incertesa a les escoles de Catalunya i que no sabem quin serà l’estat de d’aquí a un parell de mesos, hem decidit suspendre'l com a mesura de precaució", revela Cornellas. Tot i així, afegeix: "Naturalment, és la nostra intenció reprendre l’organització dels cursets tan aviat com sigui possible".

Els cursets de cinema per a nois i noies, organitzats per Cineclub Sabadell i l’Escola del Sol dins del programa Ciutat i Escola, amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat, han comptat fins a dia d'avui amb la participació d'uns 1500 alumnes.

Es subdivideixen en dos cicles, de sis sessions cada un, pensats per a alumnes de dues franges d’edat diferents. El primer d’aquests cicles porta per títol Procés de creació d’un film. El segon, Tècnica del llenguatge cinematogràfics. Cada sessió es compon d’una introducció teòrica i de la projecció d’una pel·lícula. Es lliura un petit dossier a cada alumne, amb informació del que està veient i amb un seguit de propostes de treball. Tots els films es projecten en versió original subtitulada.

