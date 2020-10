El ple aprova indemnitzar les empreses de menjadors escolars

El ple municipal ha aprovat indemnitzar les empreses de menjadors escolars que es van veure afectades el curs passat pels efectes de la pandèmia amb una partida de 267.712 euros. Es tracta de la darrera modificació de pressupost que es presenta a ple corresponent a una única necessitat derivada dels efectes de la Covid-19.

Segons el text, una de les mesures extraordinàries que la crisi sanitària provocada per la pandèmia ha fet prendre va ser el tancament dels centres educatius i amb ell el servei de menjadors escolars i es va declarar la suspensió del contracte de menjadors.

"Per tal de garantir l’equilibri financer de les empreses i atenent a les peticions d’indemnització presentada per l’empresa és necessari incrementar la consignació per un import 267.712 euros", detalla el text.

Aquesta suplementació es finançarà en la seva totalitat amb romanents de tresoreria per a despeses generals, és a dir, del superàvit. La tinenta d'alcaldessa Montse González ha afegit que el Consell Comarcal del Vallès Occidental s'encarregarà d'abonar el cost total del servei, donat que aquesta aportació és únicament una indemnització.

