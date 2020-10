Implicació col·lectiva

[Per Josep Mercadé, periodista]

Ens estem acostumant a muntar les nostres vides a curt termini, en funció de les dades de la pandèmia, pendents de les limitacions que ens imposen. Però cal mirar més enllà del present per projectar-nos cap a un futur que hem de poder viure en plenitud. Per això, l’acord unànime per presentar la candidatura de Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana 2024 és una oportunitat per fer millor aquest futur.

Tot i no ser gens comparable a unes olimpíades, sí que pot esdevenir un bon revulsiu. Precisament un dels objectius d’obtenir aquesta capitalitat és la promoció del municipi tant a l’interior com a l’exterior. No cal dir que a Sabadell ens manca tant una cosa com l’altra tot i els esforços que s’han esmerçat per millorar el bon nom de la ciutat.

Al darrer tram de l’anterior mandat municipal, el quadripartit va presentar la marca Sabadell és. Volia ser això, un reforç de la identitat col·lectiva dins i fora del municipi basat en cinc eixos: esport, cultura, comerç, innovació i sostenibilitat. Aquella iniciativa va ser el fruit d’un ampli procés de diagnosi en què van participar diversos sectors de la ciutadania. Què ha quedat de tot allò? La marca Sabadell ha aconseguit més projecció exterior? El canvi de govern al consistori ha modificat part d’aquelles previsions. Però, a més, la pandèmia ens ha passat per sobre. Per tant, hi ha molta feina a fer.

L’experiència prèvia de la marca Sabadell segur que ens anirà bé a l’hora de fer front a una possible Capital de la Cultura Catalana 2024. Els mesos que falten per a la nominació cal aprofitar-los per treballar plegats i amb el màxim consens per aconseguir més implicació de les entitats i de la ciutadania en general. Probablement, això és el que li va mancar a l’anterior procés de la marca Sabadell.

Ser Capital de la Cultura Catalana obliga a concentrar els esforços durant tot un any. Aquest fet ha de permetre aglutinar les entitats per fer-les protagonistes de les activitats que es portin a terme. Es tracta d’aconseguir la implicació col·lectiva. Així ha passat a altres municipis. Conec de prop el cas de Cervera, que ho va ser el 2019. Allà es va potenciar sobretot la música. Un cop acabada la capitalitat sí que es pot dir que la marca es coneix més. Tot i que aquesta ciutat ja és prou coneguda pels germans Márquez i les seves proeses dalt de la moto.

