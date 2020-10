Llum verda a la proposta per dibuixar el balcó del Ripoll

Primer pas per a la transformació del barri de Covadonga. El Ple municipal ha aprovat per majoria –amb l'abstenció de Ciutadans i la Crida per Sabadell– la modificació del Pla General d’Ordenació del balcó del Ripoll, que afecta l’àmbit del carrer de Covadonga i de la plaça de Clara Campoamor. L'objectiu d'aquesta modificació és ordenar els espais que formen el talús del Ripoll des del Campus de la UAB de Sabadell fins al passeig de la Revolució i donar continuïtat al recorregut del balcó. Així, el barri de Covadonga es convertiria en la connexió urbana amb el riu.

Si bé el quadripartit va sembrar la llavor d'aquest nou espai, la Crida ha decidit abstenir-se en la votació. El regidor Lluís Perarnau al·lega una reducció de zones verdes respecte la proposta que es va presentar abril 2019. A més, ha retret les crítiques del govern, Junts per Sabadell i Ciutadans a la polèmica compra de l'Artèxtil: "Si no haguessim fet aquesta inversió, ara no podríem incloure l'edifici de l'Artèxtil en aquest pla". Un comentari que ha suposat la reprovació dels tres grups municipals: "No li hem dit mai que no ens sembli bé, sinó que si ho haguessim fet uns altres, ens estarien acusant de malversadors", ha etzibat l'alcaldessa Marta Farrés.

Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró ha al·legat que Covadonga ha de ser la peça angular de la transformació de la Gran Via, i s'ha de convertir en un punt de trobada dels sectors econòmics i d'investigació. I també ha fet una aposta per traslladar la transformació a tots els barris que delimiten amb el riu.

Des d'ERC, Santi Valls ha expressat la satisfacció perquè "el pla continua el seu camí" i ha posat en valor el paper del quadripartit que "ho va planificar perquè pugui passar". Durant l'anterior mandat, la modificació es va iniciar a nivell preliminar. Ara s'aprova la configuració de la proposta.

Què preveu la proposta?

Una de les primeres contemplacions és l'entorn de la Torre del Turull. La proposta pretén adquirir els sòls que connectin la plaça de Sant Salvador amb el passeig de la Revolució i obrir un nou accés des del carrer de Covadonga per la part posterior de l'Església de Sant Salvador. Un segon àmbit, preveu una transformació residencial de la zona que limita amb la plaça de Clara Campoamor i garantir la permeabilitat de l'espai des del carrer del Metge Mir fins a la plaça de Sant Salvador.

Finalment, un tercer àmbit, que inclou terrenys de la part nord i sud de l'entorn de la universitat. Aquesta actuació preveu obrir una comunicació d'aquest espai amb el carrer del Metge Mir i, d'altra banda, completar els serveis de la universitat.

