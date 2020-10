Unitat per fer de Sabadell el referent de la Infermeria

Els sis grups municipals presents al ple de Sabadell van mostrar unitat en forma de moció conjunta per demanar que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pugui implantar un grau públic d’Infermeria a l’Artèxtil. Es tracta d’un acord com els que no se solen veure al consistori, i que referma el compromís unànime del plenari perquè aquest punt clau de la Gran Via adopti vida pròpia amb l’assignació dels nous estudis, que es beneficiarien de la presència del Parc Taulí i una bona xarxa de comunicació, tant privada com pública.

Segons els càlculs de l’Ajuntament, la posada en marxa del primer curs del grau requeriria una inversió de 150.000 euros, mentre que el funcionament de tot el grau implicaria una suma d’entre 700.000 i 800.000 euros. El calendari, però, dependrà de quan es doni llum verda a la creació del grau.

Es tracta d’una petició que ve emmarcada en el pla de millora de l’entorn de la Gran Via i el riu Ripoll, que ha de donar un nou impuls a aquest espai de la ciutat. L’entesa no és només política, ja que hi ha una sintonia en la mateixa direcció amb la universitat i el Parc Taulí, on actualment ja hi ha una Unitat Docent de Medicina.

Segons Marta Morell (Podem), la pandèmia “ha posat de manifest com és de necessari el paper dels infermers”, per la qual cosa cal treballar per incrementar el nombre de places de formació. Per Lourdes Ciuró (Junts), el grau “ha de ser el primer pas per relligar la ciutat i el coneixement” a partir de l’entorn de què disposa Sabadell. L’aspecte de proximitat és clau, segons Laura Casado (Cs), per als joves que podrien estudiar un grau d’aquest tipus a la seva ciutat; mentre que per Nani Valero (Crida) l’acord del ple és un exemple més “entre el vincle necessari de la gestió del que és quotidià i la projecció de la ciutat amb visió acadèmica”.

El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, considera que ara caldrà que la Generalitat augmenti les places d’Infermeria a Catalunya, que la UAB opti per fer la formació a Sabadell i que el Parc Taulí sigui Unitat Docent d’Infermeria. Des del PSC, Pol Gibert va posar números sobre la taula, destacant que “falten 18.000 professionals d’infermeria al nostre país”, i que només el 45% de l’oferta formativa és pública, amb el gruix concentrat a Barcelona. L’alcaldessa, Marta Farrés, va afirmar que ha iniciat algunes gestions amb la Generalitat, i que ara podrà parlar no només com a alcaldessa, sinó amb la força de tot el ple.

