Les proves PCR a infants creixen un 53% amb la tornada a l’escola

El Taulí ha fet un 53% més de proves PCR a nens i nenes el mes de setembre comparant-lo amb l’agost, segons les dades facilitades per la corporació. Tot i així, el percentatge de les que donen positiu és inferior a l’1%. L’increment reflecteix la represa del curs escolar, però també posa en relleu que el circuit establert per fer les proves no acaba de funcionar: no són casos greus que s’hagin d’atendre d’urgència.

A l’agost, el Taulí va fer 1.623 proves PCR a infants, mentre que al setembre en seran 2.484. En el primer cas, van donar positiu 105 casos (0,70%), mentre que en el segon els positius van pujar a 140 (0,89%). Els casos no concloents són mínims, 23 en total dels dos mesos. Entre l’1 i el 4 d’octubre, tal com recullen les últimes dades disponibles, una de cada quatre PCR del Taulí s’han fet a infants.

Menys proves a adults

Curiosament, entre agost i setembre el nombre de proves PCR que s’han practicat al Taulí en població adulta ha disminuït lleugerament (-160) passant de 13.397 a 13.237. Els tests fets a adults segueixen sent la majoria, al voltant del 86% del total, i el 14% restant, infantils.

No cal córrer a Urgències

Al Taulí han notat un increment de visites a Urgències els caps de setmana a causa dels casos que són contactes i els pares volen fer la prova ràpidament i es troben amb els CAPs tancats. Però no cal córrer, explica el pediatre infectòleg del Taulí i president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda. L’expert insisteix que el percentatge de casos positius en nens és inferior a l’1% i, a més, “no tenim infants amb quadres de gravetat”. En aquest sentit, i tenint en compte que els contactes igualment hauran de passar la quarantena de 10 dies, Pineda demana que els nens que hagin estat en contacte amb un positiu “no tinguin pressa per fer-se la prova PCR”.

El doctor insisteix que “a l’hospital només s’hi ha d’anar per símptomes greus” i la resta de casos s’han de fer la prova a l’escola per evitar col·lapsar el sistema sanitari. L’inici de curs assegura que ha anat “millor de l’esperat” i considera que els grups bombolla estan funcionant.

