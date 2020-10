Matadepera, Sant Cugat i Sant Quirze, els municipis de la comarca amb la renda més alta

Matadepera és el municipi amb la renda bruta per habitant més alta d'Espanya, amb una mitjana de 218.788 euros per càpita. Així ho reflecteixen les últimes dades publicades per l'Agència Tributària, que fan referència a l'any 2018. Sant Cugat del Vallès, una ciutat que acostuma a aparèixer en les primeres posicions d'aquesta llista, és la tercera de Catalunya i la sisena de l'Estat, amb 57.565 euros.

Una mica més allunyada de les primeres posicions de la llista de l'Agència Tributària hi ha Sant Quirze del Vallès, amb una mitjana de 42.782 euros. Encapçala la tercera plaça a la comarca, seguida de Cerdanyola del Vallès (33.164 euros), Viladecavalls (32.972 euros), Ullastrell (32.301 euros), Palau-solità i Plegamans (31.420 euros) i Castellar del Vallès (31.333 euros).

En les darreres posicions es troben Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet i Sant Llorenç Savall, amb 24.950 euros. La renda per habitant del primer municipi de la llista, Matadepera, és gairebé deu vegades superior a la de Badia del Vallès, que tanca el rànquing comarcal amb 22.572 euros per habitant. És, alhora, el penúltim municipi de la província de Barcelona, només per sobre de Santa Margarida de Montbui.

Llista dels municipis del Vallès Occidental per renda mitjana

Les dades de l'Agència Tributària plasmen la renda per habitant dels municipis majors de 1.000 habitants. Aquest és el rànquing al Vallès Occidental:

Matadepera: 218.788 euros. Posició 1 a Espanya. Sant Cugat del Vallès: 57.565 euros. Posició 6 a Espanya, 3 a Catalunya. Sant Quirze del Vallès: 42.782 euros. Posició 29 a Espanya, 17 a Catalunya. Cerdanyola del Vallès: 33.164 euros. Posició 108 a Espanya, 56 a Catalunya. Viladecavalls: 32.972 euros. Posició 114 a Espanya, 59 a Catalunya. Ullastrell: 32.301 euros. Posició 124 a Espanya, 66 a Catalunya. Palau-solità i Plegamans: 31.420 euros. Posició 155 a Espanya, 84 a Catalunya. Castellar del Vallès: 31.333 euros. Posició 159 a Espanya, 85 a Catalunya. Castellbisbal: 30.567 euros. Posició 189 a Espanya, 103 a Catalunya. Vacarisses: 28.843 euros. Posició 224 a Espanya, 123 a Catalunya. Sabadell: 29.429 euros. Posició 248 a Espanya, 134 a Catalunya. Sentmenat: 29.079 euros. Posició 270 a Espanya, 146 a Catalunya. Santa Perpètua de Mogoda: 28.563 euros. Posició 322 a Espanya, 174 a Catalunya. Terrassa: 28.447 euros. Posició 333 a Espanya, 181 a Catalunya. Barberà del Vallès: 27.980 euros. Posició 374 a Espanya, 202 a Catalunya. Rubí: 27.791 euros. Posició 400 a Espanya, 213 a Catalunya. Montcada i Reixac: 27.444 euros. Posició 434 a Espanya, 228 a Catalunya. Polinyà: 27.317 euros. Posició 447 a Espanya, 235 a Catalunya. Ripollet: 26.824 euros. Posició 500 a Espanya, 260 a Catalunya. Sant Llorenç Savall: 24.950 euros. Posició 765 a Espanya, 361 a Catalunya. Badia del Vallès: 22.572 euros. Posició 1.126 a Espanya, 424 a Catalunya.

