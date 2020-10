La recuperació a la indústria és més lenta que a l’hostaleria, el comerç i la construcció

Hi ha dues velocitats o ritmes de recuperació diferents després dels efectes de les mesures sanitàries de la Covid-19. D’una banda, l’hostaleria, el comerç i la construcció evolucionen positivament amb més rapidesa. Per contra, hi ha un ritme més lent de recuperació que afecta la indústria i els serveis professionals i empresarials. Aquesta és la principal conclusió de l’informe elaborat pel CIESC.

Segons les dades analitzades per l’entitat sabadellenca, el segon trimestre del 2020 les activitats de la ciutat amb més creixement o recuperació respecte del primer trimestre han estat l’hostaleria, amb un augment trimestral de 181 llocs de treball i 41 establiments; i la construcció, que recupera 26 centres de treball i 281 llocs.

El total del subsector de serveis personals creix amb 53 establiments i 97 llocs de treball. No obstant això, l’impacte de la Covid-19 és diferent de la resta de sectors, que mostren més dificultats. En aquest sentit, el subsector de serveis empresarials perd 20 centres; el comerç, 16; els serveis socials, 15 (bàsicament, centres educatius: 13); i la indústria, 6 empreses.

Més ajudes i inversions

Aquestes dades reforcen les demandes del CIESC, que reclamen que s’impulsin “mesures d’ajut i promoció per a les activitats econòmiques”. En aquest sentit, pel que fa a la indústria i serveis empresarials, que estan mantenint una tendència de recuperació més lenta, segons l’entitat, “cal intensificar les inversions en infraestructures per millorar els polígons i àrees d’activitats econòmiques urbanes i periurbanes a fi de dinamitzar les empreses existents i generar noves inversions empresarials”.

