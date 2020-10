Stoichkov: "Sóc molt competitiu i vinc per aportar gols al Sabadell"

Stoichkov d'arlequinat. Amb el dorsal '25', Juan Diego Molina, ha estat presentat en un acte celebrat a la zona del Gol Sud de la Nova Creu Alta, amb la presència del director general, Bruno Batlle; el director esportiu, José Manzanera; la regidora d'Esports, Laura Reyes i la reconeguda grafitera sabadellenca d'origen colombià, Carolina Zurik, qui ha deixat un mural a l'Estadi. Aquesta vegada el Centre d'Esports ha volgut posar en relleu l'art urbà.

El davanter andalús, que ha vingut amb la seva dóna i el seu fill a Sabadell, espera adaptar-se de pressa al seu nou club. "Les primeres sensacions són molt bones, no coneixia personalment a cap jugador, però m'han acollit molt bé al vestidor i això facilitarà la meva adaptació al terreny de joc". Curiosament, fa només dues setmanes va ser rival del Sabadell jugant uns minuts en el duel del Visit Estadi Mallorca. "Em va agradar molt a la primera part, és un equip que vol tenir la pilot i aquesta filosofia em va bé pel meu joc. La meva posició? M'agrada jugar de mitja punta, però també ho puc fer com a davanter, el que em demani l'entrenador".

Els 16 gols que va marcar la temporada anterior a les files de l'Alcorcón són un gran aval i també una mica de pressió, però a Stoichkov no el preocupa. Fins i tot s'ho pren com un repte: "Va ser la millor temporada de la meva carrera i ara, al Sabadell, espero marcar els mateixos o més gols". Podria debutar aquest dissabte davant el Mirandés, un partit que es contempla com el punt d'inflexió pel conjunt arlequinat després de fer un '0 de 9'. "Els tres primers rivals són equips que lluitaran a dalt, però això no vol dir que els que venen ara siguin fàcils. La Segona Divisió A és molt exigent, s'ha d'anar partit a partit. L'any passat fins a l'última jornada no es va saber qui pujava i qui baixava", ha recordat.

Publicitat

No podia faltar una al·lusió al seu famós sobrenom. El de San Roque ho té assumit i li agrada, però no veu diferències amb l'autèntic Stoichkov. "He vist bastants vídeos de Hristo i ens podem assemblar que sóc també molt competitiu i vull guanyar sempre, però no tinc el seu caràcter. No em veureu trepitjar el peu a cap àrbitre", ha assegurat amb un somriure.

Una fitxa pendent

Ara mateix queda una fitxa i el Sabadell treballa per incorporar un últim futbolista. El japonès Shinji Kagawa continua en un lloc preferent, però l'operació econòmica no és senzilla. Això sí, el director esportiu, Jose Manzanera, ha deixat clar que "no ho demorarem gaire". N'hi ha altres opcions -cal recordar que només poden ser jugadors que siguin lliures- i ara mateix, Manzanera només es vol centrar en "el Mirandés, Mirandés i Mirandés". Cal esperar.

Publicitat