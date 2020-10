El fitxatge de Juan Diego Molina, Stoichkov, desferma l'eufòria entre l'afició arlequinada

Gran operació. Coincidència gairebé absoluta entre l'afició arlequinada sobre el fitxatge, en els últims minuts del termini del mercat, de Juan Diego Molina, conegut futbolísticament per Stoichkov. El davanter gadità de 26 anys arriba al Centre d'Esports cedit pel Mallorca després d'unes hores de gran tensió i incertesa. De fet, era l'objectiu d'equips potents de la Lliga SmartBank com l'Espanyol o el Tenerife i fins i tot el Granada s'havia plantejat pagar la seva clàusula de 3 milions d'euros. Finalment, el club de Ses illes no va accedir a reforçar a possibles rivals directes per l'ascens i va veure amb bons ulls l'opció del Sabadell. L'operació, però, va penjar d'un fil per la manca d'un document quan només faltava un quart d'hora per les 12 de la nit. Per sort, es va poder solucionar a temps.

Juan Diego Molina deu el sobrenom de Stoichkov al seu pare, un fan acèrrim del futbolista búlgar que va jugar al FC Barcelona. Només va faltar una visita del mateix Hristo al bar que regentava per augmentar la seva passió, fins al punt de voler batejar el seu fill amb el nom del búlgar, petició a la qual es va negar en rodó la seva esposa. Sí que va accedir més tard, i també el fill, a posar-se el nom Stoichkov a la samarreta i així se'l coneix d'ençà que milita en el futbol professional.

En realitat, aquest gadità de 26 anys es va formar a les batalles de Segona B: Cacereño amb només 19 anys i tres temporades a la Balompèdica Linense on va anotar un total de 24 gols. Això va despertar l'interès del Mallorca i el va fitxar la temporada 18/19. Sense tenir un gran protagonisme, va participar en l'ascens a Primera Divisió fent 3 dianes. El club balear el va cedir a l'Alcorcón la passada temporada i allà va explotar definitivament amb un registre espectacular: 16 gols en 40 partits. De totes les maneres. Es va convertir en el màxim golejador espanyol de la Segona Divisió A, guanyant el trofeu Zarra de la categoria.

Tot semblava que amb el descens del Mallorca a Segona A, Stoichkov seria una peça important en el nou projecte, però l'arribada del tècnic Luis Garcia Plaza ho va estroncar. Confia en altres jugadors i el seu gran objectiu era aconseguir Marc Cardona, procedent d'Osasuna, on ha anat Ante Budimir. El gadità havia jugat només 70 minuts en aquestes tres primeres jornades, 12 precisament davant el Sabadell i va participar en l'acció del gol. Ara intentarà reixir-se fent molts gols d'arlequinat encara que no ho podrà fer contra el Mallorca perquè va incloure la famosa clàusula de la por en el contracte de cessió.

Han sonat molts noms durant aquesta atípica i llarguíssima finestra de mercat i, finalment, va cristal·litzar l'opció més a última hora. El director esportiu José Manzanera va ser pacient i va saber jugar les seves cartes, conscient de les enormes dificultats pel tema del límit salarial. Es pot dir que ha aconseguit un gran jugador de la categoria. La seva incorporació ha omplert les xarxes socials d'elogis per la contractació del davanter que pot emmotlar-se a diferents posicions de l'atac. És molt versàtil i dinàmic, capaç de fabricar-se ell mateix una jugada i marcar. La previsió és que arribi durant el vespre d'aquest dimarts i el dimecres ja s'incorporaria a la disciplina d'Antonio Hidalgo, qui el tindria a disposició per debutar contra el Mirandés dissabte. La seva presentació oficial és probable que es faci dijous.

Tot i que ha acabat el termini, el Sabadell encara es guarda una última carta. Té una fitxa lliure i podria incorporar qualsevol jugador lliure, o sigui que ara mateix estigui desvinculat d'un club, en l'atur. És el cas del japonès Shinji Kagawa, una possibilitat que Manzanera contempla. Esportivament interessa i s'està valorant el factor econòmic. En tot cas, no hi ha pressa i els pròxims dies es podria avançar o descartar definitivament.

