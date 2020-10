Apareixen restes de la vella Creu Alta a tocar de la mateixa plaça

Els veïns més intrèpids de la zona del carrer Major i Pi i Margall han pogut observar que des de fa més d’un mes han aparegut restes de material divers al solar que fa xamfrà entre aquests dos carrers, a tocar de la plaça de la Creu Alta.

L’empresa Arrago Arqueologia, encapçalada per l’arqueòleg Jordi Roig són els encarregats de fer les corresponents prospeccions al solar. Unes tasques que ara com ara es troben a l’equador de tot el procediment: “Ara hem fet la integració de prospecció arqueològica, que ha consistit en una retirada de terres, amb el suport de màquines, i ara entrarem en la fase d’excavació arqueològica manuel, que consistirà en la recuperació del material que hi ha”, explica Roig.

Encara que quedin diverses setmanes de treball, i que ara s’entri a l’etapa més minuciosa, l’arqueòleg va assegurar que les restes trobades –parets de dipòsits, paviments, pous, soterranis i fonaments de cases antigues– no haurien de suposar una gran troballa en termes arqueològcs: “Són d’època recent –contemporània–, i per tant no és considerada de valor arqueològic”.

Per últim, Roig va explicar que, a diferència d’altres excavacions, com la de Can Llong, on en un futur s’ubicarà el CAP del barri, és una feina privada, i per tant: “són tasques professionals, menys divulgatives”.

“No repercutirà en els terminis”

Fonts de la promotora immobiliària SDIN, l’encarregada de construir 35 habitatges al solar del carrer Major núm. 43-45, cantonada Pi i Margall, asseguren que la troballa de les restes arqueològiques no repercutirà en els terminis establerts. En la mateixa línia, segons comenten, estan a l’espera de conèixer l’informe de l’avaluació–arqueòlegs i ajuntament– perquè un cop estiguin degudament datades les restes arqueològiques, es procedeixi a la retirada per poder continuar amb el projecte.

Preguntats sobre quan es podrien entregar les claus als futurs veïns de la Creu Alta, la promotora immobiliària, de moment, declina pronunciar-se respecte a aquesta pròxima construcció que es farà al barri. Tot i això, l’escàs valor arqueològic de la troballa juga a favor d’SDIN per no veure’s obligada a reajustar els timmings.

