L'Ajuntament de Sabadell insta a investigar les presumptes agressions sexistes a l'Escola Industrial

L'Ajuntament de Sabadell ha instat els Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat perquè investiguin i aclareixin els casos denunciats de presumptes agressions sexistes a l'Escola Industrial. En aquest sentit, els serveis municipals s’han posat en contacte amb la direcció actual del centre i amb el grup d’alumnes denunciant per posar-s’hi a disposició.

En aquest marc, en un comunicat l’Ajuntament reafirma el rebuig a qualsevol "situació de violència o assetjament físic, psicològic o verbal i és contundent en el fet que qualsevol agressió ha de ser denunciada", així com facilitar el suport que calgui a les víctimes. "En aquest sentit, no es volen ni poden tolerar agressions masclistes ni cap mena de d’assetjament, ni de comportament, ni cap acte de violència que limiti a les dones pel sol fet de ser-ho", segueix el text.

Així, es comunica que des del govern local ja s’ha contactat amb tots els grups municipals per compartir tota la informació de què a hores d’ara es disposa i demanar unitat en l’abordatge d’aquestes situacions. Com a serveis de suport i que es posen a l’abast de totes les víctimes, l’Ajuntament compta amb el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i amb l’Assessorament del Punt Lila de l’Oficina Jove per fer un acompanyament, assessorament i suport psicològic a totes les dones que ho necessitin.

També amb suport jurídic, atès que qualsevol agressió ha de ser denunciada. Així mateix, hi ha diversos mecanismes com els punts lila o la tasca dels agents liles per sensibilitzar els joves respecte de qualsevol situació d’assetjament sexista o lgbtfòbic.

