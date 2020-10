Jordi Grané: "Cometre errors resilia. I resiliar és coquetejar amb el risc"

Resiliar. Ballar amb un món cambiant. Testar, cometre errors per sortir-ne reforçats. Aquests són alguns dels conceptes que dijous va abordar la Xarxa Onion, coincidint amb la represa de la seva activitat. La conferència telemàtica Escac al destí. Resiliar i emprendre en el món postcovidià, a càrrec del filòsof sabadellenc Jordi Grané, reiniciava les activitats de l'entitat.

"La resiliència està de moda. Però ara que es fa servir per tot, esdevé un concepte buit i banalitzat", iniciava la conferència. El filòsof i escriptor destacava la importància d'adaptar-se a una realitat cambiant en el món de l'emprenedoria. Així, despullava els tabús que envolten el fracàs: "Cometre errors resilia. I resiliar és coquetejar amb el risc".

Grané, conegut per ser un referent al nostre país en la resiliència, que ha escrit llibres sobre la matèria, descriu el concepte com la capacitat per prosperar en el desordre. "És la millor capacitat per afrontar aquest món", deia.

En aquest sentit, va exposar que el futur en l'era postcovid serà de la Gent Resilient Empàtica. O el que és el mateix: els emprenedors resilients que improvitzin i crein oportunitats. Amb tot, concloïa que "no preveure un psunami es excusable. Construir d’això alguna cosa feble, no ho és".Després de la conferència, els assistents van poder assistir a una dinàmica de networking on-line per poder fer contactes.

Jordi Grané, que és filòsof, escriptor i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat, entre altres, alt càrrec a l’Ajuntament de Barcelona i al de Sabadell i va dirigir programes al Fòrum de les Cultures. Grané ha escrit diversos llibres, entre el que destaca La Resiliencia. Crecer desde la Adversidad, que va ser publicat el 2008 i que ja va per la seva desena edició.

