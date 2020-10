La ‘playlist’ del Resposta Sonora

El director del RES, Arnau Solsona, ens ofereix la seva llista particular. Solsona tria un tema que destaca especialment de cadascun dels 7 concerts... i un ‘bonus track’!

1. Do You Wake Up For A While Every Day? Núria Graham

2. Otra Noche Pavvla

3. Lengua Afilada Medalla

4. Congo Egosex

5. Cel clar Ferran Palau

6. A Moderno Resabiado No Le Mires el Dentado Chaqueta de Chándal

7. RRHH (Tinc una casa) The Tyets, DJ Hochi

8. Se Queda The Tyets, Ferran Palau

Consulta els horaris:

DIVENDRES 21 h Spacer (DJ)

22.30 h Núria Graham DISSABTE

11.30 h TUTU (DJ)

13 h Pavvla

17 h Sama Yax (DJ)

18.30 h Medalla

20.30 h Lucient (DJ)

22 h Egosex DIUMENGE

11.30 h Alicia Carrera (DJ)

13 h Ferran Palau

17 h Museless (DJ)

18.30 h Chaqueta de Chándal

20.30 h Titi Calor (DJ)

22 h The Tyets

