Obre una fleca al Mercat de Campoamor

És la primera parada que obre al Mercat de Campoamor després del polèmic debat sobre el seu futur. Avui mateix, el Marc Acevedo ha inaugurat un forn de pà a una de les 15 parades disponibles de l'equipament. "La meva mare tenia una panaderia i quan vam conèixer el projecte al mercat ens va semblar molt interessant", assegura. Nascut al barri, assegura que l'obertura del negoci ha tingut una molt bona acollida: "Hi ha hagut molt moviment, la gent gran necessita comerç de proximitat", assegura.

Segons dades de l'Ajuntament, des de febrer fins a finals de setembre, una dotzena de persones s'han interessat per obrir una parada al Mercat a través d'un instància. Però només s'han materialitzat dues sol·licituds, la fleca i una parada de costura, que encara no hauria obert. Fonts municipals avancen que la majoria de parades no haurien continuat amb el procés per obtenir la concessió. Ara per ara, la fleca i la xarcuteria K la Mari són els dos únics comerços disponibles.

El projecte multicultural, descartat

El Mercat es va fundar el 1982 i va conjuminar fins a 37 parades. El govern pretenia enderrocar l'equipament i construir-hi pisos de lloguer públic i un espai d’arts escèniques i musicals. Però la proposta va topar amb resistència de veïns del barri –que va crear la Taula d'Entitats del Mercat– i part de l’oposició. Així, el govern va buscar un concens per buscar un futur al mercat.

El que ha quedat descartat és el projecte convertir l'equipament en un mercat multicultural, un linkmarket, com proposava el govern anterior. El projecte va rebre el fons FEDER, una subvenció de la comissió europea, L'Ajuntament de Sabadell preveu invertir-hi 1,9 milions d'euros aprofitant aquest fons per reconvertir el camp de futbol en un espai verd. Aquest fons cobriria la meitat de la despesa. L'altre 50% aniria a càrrec de l'Ajuntament.

