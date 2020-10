El Taulí incorpora 66 nous infermers de cara a la tardor

El Parc Taulí ha posat en marxa la convocatòria de gairebé 200 places d’Infermeria per potenciar aquesta àrea. Amb la intenció que quedin cobertes al novembre, l’hospital vol fer així un salt qualitatiu en un moment clau per l’epidèmia. La directora d’Infermeria de la corporació, Mireia Subirana, fa una crida: “Hi ha molta gent que viu a Sabadell i treballa fora, i és un bon moment perquè s’incorporin al Taulí”.

En total es convoquen 189 places, 121 de les quals de mobilitat interna, 66 de nova creació i dues per Sabadell Gent Gran. Amb aquestes incorporacions, el Taulí considera que tindrà les infermeres que necessita pels propers anys. La convocatòria arriba després d’analitzar les necessitats del Taulí en aquesta matèria. Subirana remarca que l’hospital sabadellenc és el que té més població de referència de tot Catalunya i per això creu que aquestes incorporacions són necessàries, “per cobrir les necessitats que tenim”.

Mobilitat interna

Les 121 places que es convoquen a nivell intern permetran millorar les condicions laborals dels sol·licitants, ja que estan pensades per persones que puguin passar a jornada completa o fer canvis de torn, entre altres. La directora d’Infermeria explica que és una aposta per la gent de la casa, “perquè es puguin assentar com a professionals al Taulí, a temps complet”.

El pressupost que suposa fer aquesta inversió s’està acabant de calcular des dels serveis econòmics de la corporació, de manera que a hores d’ara no es disposa d’aquesta dada.

Projecte Infermer

La convocatòria de noves places d’Infermeria és un dels dos punts clau del Projecte Infermer impulsat per Subirana. Amb ell, també es creen els comandaments infermers, que seran una cinquantena de places per a professionals que ja hi treballen que permetran aprofundir més en l’assistència al pacient.

Nou grau UAB

Aquests canvis es fan en paral·lel a la incorporació d’un nou grau d’Infermeria de la UAB a l’Artèxtil, vist amb tota la simpatia per Subirana ja que “és una proposta molt bona i interessant i un repte més pel Taulí”.

Ella mateixa participa en les reunions per definir el projecte, i creu que serà molt bo perquè “col· loca clarament a la ciutat i al Taulí en el mapa per tenir un campus de salut que doni resposta a les necessitats de la comunitat”. Des del seu punt de vista, disposar d’aquest grau a Sabadell també serà bo per descentralitzar la formació i que no estigui centrada a Barcelona, alhora que sent pública ajudarà a facilitar l’accés a la població, ja que actualment la meitat de l’oferta és privada.

