Sol i temperatures agradables per començar la setmana

Comencem la setmana i deixem enrere les pluges, de moment. Aquest dilluns tindrem temperatures agradables i solet.

Al matí, encara caldrà sortir de casa una mica abrigats per no patir pels 10º C ( a les 9 h). A mesura que avanci el dia, però, les temperatures càlides (al voltant dels 19 ºC de les 12 h a les 18 h) faran que el dia sigui meteorològicament agradable.

A Sabadell, tindrem cel serè durant bona part del dia. Fins a les 19 h, que començarà a enterbolir-se una mica i, una hora més tard, quedarà ennuvolat.

