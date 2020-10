‘La Recepta del Somriure’, nou llibre solidari amb l’àrea de Pediatria del Taulí

Una nova iniciativa solidària permetrà recaptar fins a 7.500 euros per a contribuir en la millora de l’àrea de Pediatria de l’hospital Parc Taulí. Es tracta del llibre La Recepta del Somriure, que ha escrit Mariona Bombardó, autora també del llibre Cala Somriure, i que també va destinar tota la recaptació del centre hospitalari.

Bombardó ha escrit el llibre a partir de l’experiència qiue va viure amb el seu fill petit, el Pau. Li van diagnosticar la malaltia de Kawasaki atípica, que afecta els vasos sanguinis, el sistema vascular, i a més va fer una resposta autoimmune amb un xoc sistèmic. La seva estada al Taulí durant mesos li va fer redescobrir la lectura de llibres com El petit príncep. “En rebre l’alta vaig voler explicar amb un llibre la situació que vam viure, adaptat als nens i ple de metàfores, on el Pau és una tortuga i el seu germà Àlex un conill que sempre hi és d’una manera o altre a totes les pàgines, mostrant que en tot moment l’ha estat acompanyant”, explica Bombardó.

En tot el relat, s’explica com el menut ha hagut de superar tot de situacions viscudes durant la seva estada al centre hospitalari, on, per exemple, una globus que la tortuga fa servir per salvar un obstacle representa l’oxigen que va requerir. “El propi títol inclou el concepte recepta perquè els metges, amb molt de respecte, deien que amb en Pau feien cuinetes, prova-error, fent-li molts tractaments perquè el seu diagnòstic era molt complicat”, apunta.

Publicitat

Segon llibre

Aquest és el segon llibre que escriu per recaptar fons per al Taulí, amb il”lustracions de Míriam Marín, després que al 2019 va autoeditar Cala Somriure. Es pot trobar a La Llar del Llibre, amb tots els fons destinats al projecte “Una onada dels petits somriures” de l'hospital sabadellenc.

Publicitat