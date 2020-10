El PAOK Salònica pot entrar en la lluita per Kagawa

Les carències ofensives mostrades per l'equip arlequinat en els seus primers quatre partits de lliga (només un gol a pilota parada i 341 minuts acumulats sense veure porteria) poden accelerar les negociacions per aprofitar l'última fitxa disponible. El director esportiu, José Manzanera, va reconèixer, a l'acte de presentació d'Stoichkov, que voldrien tancar-ho com més aviat millor, però el principal hàndicap és el factor econòmic lligat al límit salarial del club.

El nom de Shinji Kagawa continua en un pla preferent. És evident l'interès del Sabadell pel jugador japonès que es va deslligar del Reial Saragossa fa una setmana i, per tant, és agent lliure. Aquesta circumstància, però, també ha despertat l'interès d'altres clubs. Segons el mitjà grec Sportime, el PAOK de Salónica estaria valorant la possibilitat d'incorporar l'atacant nipó, encara que no es donen més detalls. Entrar en un estira-i-arronsa seria gairebé impossible pel Sabadell, que manté vives altres opcions, sempre jugadors actualment a l'atur.

Aquesta setmana es podria activar alguna d'aquestes operacions. El cos tècnic tampoc vol deixar passar el temps, perquè es tracta de futbolistes que no estan entrenant en dinàmica d'equip i, per tant, necessitarien una preparació prèvia per adaptar-se al ritme de competició. De moment, tota l'atenció se centra ara en el partit del pròxim dissabte (16 hores) al Carlos Belmonte davant l'Albacete en un duel ja considerat directe. El conjunt manxec, amb només un punt i el seu entrenador Lucas Alcaraz a la corda fluixa malgrat el bon partit fet a Saragossa, es troba per sobre dels arlequinats a la taula. Hidalgo ja sap que no podrà comptar amb Xavi Boniquet, que pateix una ruptura dels isquiotibials de la cama esquerra i podria estar entre 4 i 6 setmanes de baixa. També estarà pendent de l'evolució de Jaime Sánchez, que va ser baixa contra el Mirandés per unes molèsties.

