Proquimia exporta un 50% més a França el 2020

Malgrat la crisi de la Covid, Proquimia Cosmetics, que té la seu a Ripollet, ha incrementat un 50% les seves exportacions a França durant aquest exercici econòmic. L’empresa, que es dedica a la formulació, producció i envasat de productes cosmètics i de perfumeria, ha fabricat per a un distribuïdor del país veí una línia de cosmètics facials naturals, que es començarà a comercialitzar al territori francès durant les pròximes setmanes. A més, posteriorment s’exportarà a diferents països.

Proquimia Cosmetics, que compta amb una plantilla de 42 treballadors, fabrica anualment 9 milions d’unitats de cosmètica i perfumeria en el seu centre de producció de 5.000 metres quadrats. Si més no, és una de les poques empreses catalanes que ha aconseguit obrir el mercat a França en aquest sector. El director general de l’empresa, Joan Serra, ha explicat que “es tracta d’un projecte en el qual hem estat treballant intensament durant l’últim any i per això ha estat necessària una forta inversió tecnològica i una reorganització operativa”. De fet, aquests productes tenen les certificacions de qualitat Cosmecert i Ecocert, “molt difícils d’aconseguir donat el nivell d’exigència en els protocols que s’han establert”, afirmen des de la companyia.

Aquests cosmètics naturals de l’empresa ripolletenca per al mercat francès se sumen als més de 56 tipus diferents de perfum per a homes i dones que ja es van comercialitzar a França l’any passat.

Amb aquest projecte, Proquimia Cosmetics espera iniciar una breu prospecció en altres països. En aquest sentit, Serra ha explicat que “durant aquest exercici esperem consolidar el difícil i exigent mercat francès i explorarem noves oportunitats de negoci en diferents països que ja han mostrat el seu interès pels nostres productes”.

Més gels hidroalcohòlics

A conseqüència de la demanda provocada per la Covid, Proquimia Cosmetics ha ampliat, amb tota mena d’envasos i presentació, la fabricació de gels i solucions hidroalcohòliques. Tanmateix, gràcies a aquesta evolució positiva pel que fa a la producció dels seus productes cosmètics i de perfumeria i la seva exportació, la companyia no ha necessitat aplicar cap ERTO a la seva plantilla.

