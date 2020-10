La Generalitat demana que la ciutadania de Sabadell no surti de casa

La Generalitat demana que els veïns de Sabadell i 14 municipis vallesans més es quedin a casa tant com puguin per reduir l'augment de contagis de coronavirus. El PROCICAT, dirigit pels departaments d'Interior i Salut, ha aprovat diferents mesures que entraran en vigor quan es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s’aplicaran durant 15 dies.

Els municipis afectats per la resolució són: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera; Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Terrassa i Viladecavalls.

Quedar-se a casa

En aquestes poblacions es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i que redueixi al màxim l’activitat social i limiti els contactes, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Es recorda que estan prohibides les reunions socials de més de 6 persones.

Potenciar el teletreball

Caldrà també intensificar les mesures de prevenció i higiene als centres de treball, adoptant mesures de neteja i desinfecció, i garantint la ventilació dels espais i edificis; posar a disposició dels treballadors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics; garantir les distàncies de seguretat interpersonals i l’ús de mascareta obligatori; i adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris. Quan la naturalesa de l’activitat sigui possible, caldrà potenciar l’ús del teletreball.

Aforament limitat

Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, hauran de limitar l'assistència al 50% de l'aforament; i en l’àmbit de l’hostaleria i restauració, s’eliminarà el consum en barra i sempre s’haurà de realitzar a la taula. També es limitarà l’aforament tant a l’interior com a l’exterior un 50%. L'horari de tancament d'aquests establiments serà a la 1 h com a màxim. Sempre que sigui possible, s'haurà d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Pel que fa a l’activitat comercial, s’haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració, i tant en espais tancats com en espais a l’aire lliure, la distància física de seguretat s’establirà en 1,5 m. L’aforament màxim permès és l’equivalent a 2,5 m2 per persona.

Es podran dur a terme les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l’aire lliure sempre que l’aforament no superi el 70%. L'aforament de les activitats esportives també es limitarà a un 50%, sempre seguint els plans treballats en l’àmbit del Procicat.

Risc de rebrot alt

Sabadell es troba en aquests moments en una situació de risc de rebrot alt, amb 268,19 punts, quan a partir de 100 ja és alt. En les últimes tres setmanes, la taxa de casos per cada 100.000 habitants ha passat de 103,87 a 126,60.

