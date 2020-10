Com apliquen els diferents països d'Europa les restriccions pel coronavirus?

L'augment dels contagis a Europa desemboca en una nova onada de restriccions. Cada cop més estats europeus estan aplicant mesures que limiten l'activitat social per tallar la transmissió del virus.

Països Baixos ha estat l'últim a aplicar un "confinament parcial" després de detectar més de 7.000 contagis només el dilluns. Encara amb una taxa d'infeccions relativament baixa, Itàlia també ha reforçat les mesures obligant bars i restaurants a tancar a mitjanit i limitant les reunions privades. Mentre Catalunya aplicarà mesures més restrictives per reduir els contagis, a Madrid, epicentre dels rebrots, per ara s'han centrat en les restriccions de mobilitat.

Amb més de 1.500 casos nous confirmats en l'últim dia, el Govern té previst aquest dimecres tancar bars i restaurants durant 15 dies per contenir l'auge de contagis de Covid-19. És una mesura que ja han pres diversos governs europeus en els últims dies per frenar els contagis.

Després de registrar uns 2.500 casos diaris de Covid-19, Bèlgica va decidir la setmana passada tancar els bars durant un mes, però mantenir oberts els restaurants. A França les autoritats han declarat l'estat d'alarma en algunes grans ciutats com París, Lió o Lille on s'han clausurat bars i restaurants.

A la República Txeca, ara mateix el país europeu més castigat per la segona onada de contagis, a part de clausurar bars, restaurants, cinemes, museus i gimnasos, el govern ha tancat durant un mes les escoles i no descarta un nou confinament si no és suficient.

Veient com la corba d'infeccions es disparava dilluns amb més de 7.000 contagis diaris, el govern holandès de Mark Rutte ha decidit que a partir d'aquest dimecres tanquen bars i restaurants. També ha prohibit l'esport amateur, els festivals a l'aire lliure i la venda d'alcohol a partir de les vuit del vespre. L'aforament en llocs tancats es limitarà a trenta persones. "És un confinament parcial", va assegurar Rutte.

Menys risc a Itàlia i Alemanya

A Itàlia aquest dimecres també entren en vigor noves mesures, no tan restrictives, ja que malgrat el recent repunt de contagis, encara no és una zona de risc. Els locals han de tancar a mitjanit, es prohibeixen les festes i es recomana no fer celebracions a casa. A més, a les bodes i cerimònies no podran assistir més de trenta persones.

Per ara, Alemanya també està entre els països amb un índex de contagis relativament baix, però l'increment de casos als grans centres urbans preocupa a les autoritats que han aplicat mesures localitzades. Botigues, bars i restaurants han de tancar a les 11 de la nit a Berlín, mentre a Colònia i Frankfurt ho han de fer a les 10.

