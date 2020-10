Els CAPs, en risc de fallida per la Covid

Trucades sense respondre, proves PCR que triguen a fer-se o a arribar els resultats i malalties cròniques ateses amb retard. La radiografia de la situació als CAPs de Sabadell no mostra un bon diagnòstic, al contrari, revela un alt grau d’insatisfacció tant dels usuaris com dels professionals que presten el servei. Amb la crisi sanitària del coronavirus, els problemes s’acumulen i un encadena l’altre. També les vagues del sector: primer els MI, fins ahir els metges de família i el sector del transport sanitari, les ambulàncies. “Tot el sistema ha fet fallida”, conclou un professional del CAP Centre.

Des que va començar la pandèmia, el mes de març, l’ordre del Departament de Salut per gestionar els casos de Covid ha estat clara: trucar al teu centre d’atenció primària o al 061 si és fora l’horari d’obertura, i només anar a Urgències en els casos que realment ho siguin. Però la realitat no és tan simple.

“Se’ns han duplicat i triplicat les visites programades, les urgències i les no presencials: telefòniques i la consulta electrònica (l’Econsulta)”, descriu un metge de família, que ha vist com ell i els seus companys han passat de les 28 visites diàries establertes abans de la pandèmia a moure’s entre les 40 i les 60 cada dia. “Han contractat personal auxiliar, però no arribem a tot”, explica. En les últimes setmanes, el temps d’espera per una PCR ha passat d’unes 24 a 48 hores en el millor dels casos a tres i quatre dies.

Una setmana d’espera

És el que li ha passat a la Núria, veïna de la Creu Alta, que ha estat esperant set dies el resultat de la seva prova. Al final creu que l’ha obtingut gràcies a la seva insistència, però es mostra indignada perquè “no et donen cap explicació de res, truques al CAP i no agafen mai el telèfon”. El protocol estableix que la primària tingui un referent Covid i un altre dedicat a les escoles sumats als del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès –els rastrejadors que ha reforçat Salut–, que s’han d’encarregar del control i seguiment de contactes. No obstant això, els diferents metges consultats denuncien que falten més professionals per poder tirar endavant tant volum de feina.

També s’ha trobat amb problemes per resoldre el seu cas la sabadellenca Cristina Jiménez, una dels múltiples usuaris que ha hagut de fer esperes de 20 a 25 minuts perquè li agafin el telèfon al CAP Centre. Mentre espera, “el deixo amb l’altaveu, però arriba un punt que et pengen o has de fer una altra cosa i penges tu”, explica.

Hi ha tantes situacions com persones. També hi ha qui és contacte i no es vol fer la prova diagnòstica. En aquest cas, el metge epidemiòleg de l’Institut Català de la Salut (ICS) Nemesio Moreno recorda que no és obligatori fer-se-la, però es demana que es compleixi l’aïllament d’almenys 10 dies si no hi ha símptomes. Alhora, insisteix en la importància de fer-se la PCR per ajudar a detectar asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió.

Crònics, desatesos

Des de la darrera vaga dels metges de la Primària, el 2018, aquests professionals han anat acumulant més càrregues de feina, sense que a parer seu això repercutís en un augment significatiu de les contractacions. Algunes de les noves funcions són la relació directa amb les residències i el seguiment dels casos de coronavirus i els seus contactes, tant de particulars com l’especial atenció a les escoles.

A conseqüència de l’allau que ha suposat la Covid-19, tothom coincideix que el col·lectiu que n’ha sortit més perjudicat són els malalts crònics, que un altre metge considera que han estat “desatesos” i això ha provocat l’empitjorament d’alguns casos. El professional del CAP Centre parla amb claredat en aquest sentit: “En el moment que no atens els crònics, ja estàs col·lapsat, i això ja passava a l’agost”.

Una vaga ara?

Paral·lelament, des de dimarts fins ahir, que es va cancel·lar, els metges de l’atenció primària estaven cridats a la vaga per reclamar millors condicions laborals. La protesta, però, havia dividit el sector entre els qui creien que s’havia de fer ara o no s’hauria d’haver convocat per la situació de la pandèmia. “Faig vaga perquè no podem fer la nostra tasca com es mereix la població“, explicava un metge ahir. Un altre creu que “de motius en sobren”, però considera que no és el moment perquè la conselleria de Salut ho podria “utilitzar en contra seva”.

