Lleu repunt de la temperatura

Aquest dijous la temperatura remuntarà lleugerament. La mínima serà semblant o lleugerament més baixa, i es mourà entre els 3 i 8 ºC. Per la seva banda, la màxima serà similar o lleugerament superior, o oscil·larà entre els 14 i 19 ºC.

Publicitat

Cel serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts i mitjans al terç nord i al nord de la depressió Central fins al migdia. Independentment, quedarà cobert al vessant nord del Pirineu al llarg del dia per núvols baixos, així com durant la matinada i de nou a partir de migdia a punts del sud de la Costa Brava i nord del litoral i prelitoral Central, i fins a mig matí també a punts del nord de la depressió Central i de la serralada prelitoral sud. Per altra banda, durant la tarda creixeran algunes nuvolades al Prepirineu i al quadrant nord-est.

Publicitat