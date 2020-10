Dos mesos per trobar un lloc per a l’oci nocturn a Sabadell

El Govern municipal ultima la normativa urbanística que servirà per situar l’oci nocturn sobre el mapa de Sabadell. Segons les previsions, abans d’acabar l’any, l’Ajuntament entregarà una proposta d’usos per a discoteques i pubs, locals de jocs i apostes, clubs de fumadors de cànnabis i de naturalesa sexual. La norma també regularà els pisos turístics, els habitatges amb planta baixa en eixos comercials i els establiments religiosos.

Les llicències d’activitat per a aquests locals i habitatges, considerats polèmics per l’Ajuntament, estan suspesos des de fa vuit mesos. El període de moratòria s’allargarà fins al febrer del 2021, quan es preveu que la nova ordenança reguladora estigui aprovada. La pandèmia ha alterat el calendari: les taules específiques –entre l’Ajuntament i els sectors afectats– havien d’iniciar les reunions la primavera passada, però encara no s’han pogut constituir.

Segons la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, el desembre es posarà sobre la taula una proposta inicial, perquè es pugui obrir el debat amb els agents implicats i després traslladar-ho al ple municipal.

Reunió per les llicències d’obra

Al marge dels permisos especials, el Govern municipal es va reunir el dimarts passat amb els gremis de Constructors i d’Aparelladors, entre altres agents del sector de la construcció, per identificar els punts febles en la concessió de llicències d’obra. Davant dels retards en la tramitació per part de l’Ajuntament, la regidora d’Urbanisme, present a la trobada, considera que s’han fet avenços per reduir els temps de resposta i que, actualment i “si la petició està en ordre”, es concedeixen els permisos en un termini de dos mesos.

