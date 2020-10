Sabadell recorda Lluís Companys en el 80è aniversari del seu afusellament

El monòlit a Lluís Companys, a la masia de Can Rull, ha acollit aquest vespre l'acte d'homematge al president de la Generalitat que va ser afusellat pel franquisme el 15 d'octubre del 1940, avui fa 80 anys. La commemoració l'han organitzat l'Ajuntament i el Memorial Lluís Companys.

L'acte ha seguit la tradició dels darrers anys, però amb la singularitat de les mesures per prevenir el coronavirus. Amb l'alcaldessa, Marta Farrés, al capdavant, tant el consistori com els partits polítics amb representació municipal menys Ciutadans han fet una ofrena floral al monòlit de Companys. Posteriorment ha estat el torn d'entitats locals i ciutadans a títol particular.

L'historiador i membre de la Fundació Bosch i Cardellach Josep Alavedra ha glosat la figura de Lluís Companys, explicant la seva relació d'amistat molt propera amb el també advocat Francesc Layret i amb el líder anarcosindicalista Salvador Seguí. Alavedra ha lamentat que 80 anys després d'aquella "ignomínia", l'Estat espanyol encara no ha fet "cap recuperació ni reconeixement ferm, ni legal ni institucional d'aquestes víctimes del feixisme franquista".

La representant del Memorial Lluís Companys Alba Torras ha explicat que l'entitat vol "aprofundir i divulgar" en la relació del president amb Sabadell, ciutat per la qual va ser diputat i hi va tenir una residència d'estiueig. Enguany el memorial celebra 10 anys.

